Ekonomist Şeref Oğuz’dan Gündem OIan Akaryakıt Açıklaması: “1 Nisan’da 50-60 TL Olabilir”

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dolar kurunun hareketi sınırlı olsa da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş bir türlü azalmıyor. Ekonomist Şeref Oğuz, durduran bilmeyen akaryakıt fiyatları ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte Oğuz’un Sözcü TV’de yaptığı açıklamalar ve akaryakıt fiyatları hakkındaki gündem olan tahmini…