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Ekonomist Şeref Oğuz’dan Gündem OIan Akaryakıt Açıklaması: “1 Nisan’da 50-60 TL Olabilir”

Ekonomist Şeref Oğuz’dan Gündem OIan Akaryakıt Açıklaması: “1 Nisan’da 50-60 TL Olabilir”

Zam Akaryakıt Benzin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.02.2024 - 17:05

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dolar kurunun hareketi sınırlı olsa da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş bir türlü azalmıyor. Ekonomist Şeref Oğuz, durduran bilmeyen akaryakıt fiyatları ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte Oğuz’un Sözcü TV’de yaptığı açıklamalar ve akaryakıt fiyatları hakkındaki gündem olan tahmini…

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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar geldi, fiyatlar uçtu.

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar geldi, fiyatlar uçtu.

Benzin ve motorin rekor seviyelere çıktı. Ekonomist Şeref Oğuz, görülebilecek seviyeler için yeni rakam verdi.

Benzin ve motorin rekor seviyelere çıktı. Ekonomist Şeref Oğuz, görülebilecek seviyeler için yeni rakam verdi.

Petrol fiyatlarının sabit kalmasına rağmen dolar/TL kurundaki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarında rekoru getirdi.

Petrol fiyatlarının sabit kalmasına rağmen dolar/TL kurundaki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarında rekoru getirdi.

Motorin son gelen zamla 44-46 TL, benzin ise bugün gelen zamla 41-42 TL aralığında satılıyor.

Motorin son gelen zamla 44-46 TL, benzin ise bugün gelen zamla 41-42 TL aralığında satılıyor.

Ekonomist Şeref Oğuz, Sözcü TV’de tarihi zirvesini yaşayan akaryakıt fiyatları için çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Ekonomist Şeref Oğuz, Sözcü TV’de tarihi zirvesini yaşayan akaryakıt fiyatları için çok konuşulacak bir tahminde bulundu.
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İşte Şeref Oğuz’un gündem olan açıklamaları:

İşte Şeref Oğuz’un gündem olan açıklamaları:

'Durduramıyorsun artık enflasyonu. İstediğin kadar tedbirler al şimdi de seçimler geliyor. Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek. Mazot 45 TL oldu. 45 lirayken deponu doldur. Hatta varsa 25-30 tane depon onları da doldur. Buna depo da dayanmaz oldu.”

“1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok.”

“1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok.”

“Akaryakıt da doğrudan cari açıkla ilgili konulardan olduğu için ister istemez o zamlar otomatiğe bağlanacak. Bir anda 50-60 TL'lik mazotu görebilirsiniz. Bunu sadece kişisel kendi aracın için düşünme. Çiftçi üretimden vazgeçti. Kaldı ki o mazot fiyatıyla neyi sürecek, neyi üretecek. Böyle olduğu zamanda sıkıntılar ortaya çıkıyor."

“Akaryakıt da doğrudan cari açıkla ilgili konulardan olduğu için ister istemez o zamlar otomatiğe bağlanacak. Bir anda 50-60 TL'lik mazotu görebilirsiniz. Bunu sadece kişisel kendi aracın için düşünme. Çiftçi üretimden vazgeçti. Kaldı ki o mazot fiyatıyla neyi sürecek, neyi üretecek. Böyle olduğu zamanda sıkıntılar ortaya çıkıyor."
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