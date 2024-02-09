Ekonomide Sıradan Bir Gün! Bayat Ekmekler "Dinlenmiş Ekmek" Adıyla Satılıyor
Ekonomide Sıradan Bir Gün! Bayat Ekmekler "Dinlenmiş Ekmek" Adıyla Satılıyor
Zam yerine fiyat güncellemesi, istifa yerine affını istemek... Son yıllarda kelime dağarcığımıza yeni kelimeler eklendi. Negatif anlamı olan kelimelerle oynayarak olumsuz etkilerini kırmaya çalışılsa da kavramın kendisi değişmiyor. Fırınlarda çıkma veya bayat olarak tabir edilen ekmeklerin dinlenmiş etiketiyle satılması da bunun son örneklerinden...
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Bir X kullanıcısı bu durumu paylaştı ve "Müşterisi de çokmuş" diye ekledi...
Tabii farklı örnekler de geldi...
Gibi...
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