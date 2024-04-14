Ekonomi Tarihi Öyküleri: Dünya Ekonomi Tarihinden İlginç Hikayeler ve Dersler

17. yüzyılda, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatı olağanüstü derecede yükseldi ve bir çılgınlık başladı. Lale çılgınlığı, ekonomik balonların nasıl oluştuğunu ve patladığını gösteren bir örnektir. Fiyatlar hızla yükseldi, ancak sonunda çöküş kaçınılmazdı ve birçok kişi büyük zarar gördü.