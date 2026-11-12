Ekmeği Bile Geride Bıraktı: Mutfakta En Çok İsraf Edilen Yiyecek Belli Oldu
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Türkiye'de hanelerde en çok çöpe giden gıda grubu, uzun süre başı çeken ekmeği geride bırakan taze meyve ve sebze oldu. TÜİK'in 2025 verilerine göre israf edilen gıdaların yüzde 39,7'sini taze meyve ve sebze, yüzde 32,5'ini ekmek oluşturuyor. Bakanlık ise yılda yaklaşık 12 milyon ton gıdanın evlerde israf edildiğini tahmin ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çöpe giden gıdaların yüzde 74,4'ünün sebebi bozulma.
Ekmek ikinci sırada, onu süt ürünleri ve kuru baklagiller izliyor.
Dört ürünün kilosu 349,93 lira, çöpe giden kısım ayda yaklaşık 420 liraya mal oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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