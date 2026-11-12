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Ekmeği Bile Geride Bıraktı: Mutfakta En Çok İsraf Edilen Yiyecek Belli Oldu

Ekmeği Bile Geride Bıraktı: Mutfakta En Çok İsraf Edilen Yiyecek Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 08:22
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Türkiye'de hanelerde en çok çöpe giden gıda grubu, uzun süre başı çeken ekmeği geride bırakan taze meyve ve sebze oldu. TÜİK'in 2025 verilerine göre israf edilen gıdaların yüzde 39,7'sini taze meyve ve sebze, yüzde 32,5'ini ekmek oluşturuyor. Bakanlık ise yılda yaklaşık 12 milyon ton gıdanın evlerde israf edildiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Çöpe giden gıdaların yüzde 74,4'ünün sebebi bozulma.

Çöpe giden gıdaların yüzde 74,4'ünün sebebi bozulma.

Hanelerin çöpe attığı gıdanın yüzde 74,4'ü, daha tüketilmeden bozulduğu için atılıyor. Son kullanma tarihi geçen ürünler yüzde 12,1'lik paya sahip. Gereğinden fazla alınan ya da pişirilen yiyeceğin payı ise yüzde 6,3'te kalıyor. Yani israfın ana kaynağı sofradaki artık değil, buzdolabında ve tezgâhta çürüyen ürünler.

Tüketicilerin ezik ya da biçimsiz görünen meyve-sebzeyi baştan elemesi ve nakliye sırasındaki kayıplar da tabloyu ağırlaştırıyor. Haftalık alışverişte liste yapanların oranı yüzde 54,4. Fiyat karşılaştıranlar yüzde 14,9, plansız alışveriş yapanlar ise yüzde 14,4 düzeyinde. Evlerin yüzde 84'ü ise yiyecek atmadığını söylüyor.

Ekmek ikinci sırada, onu süt ürünleri ve kuru baklagiller izliyor.

Ekmek ikinci sırada, onu süt ürünleri ve kuru baklagiller izliyor.

TÜİK'in 2025 verilerine göre israf edilen gıdaların yüzde 39,7'sini taze meyve ve sebze, yüzde 32,5'ini ekmek oluşturdu. Süt ve süt ürünleri yüzde 15,1, kuru baklagiller yüzde 5,9 ile devam ederken makarna ile et ve et ürünleri yüzde 2,7'de kaldı.

Bakanlığın tahminine göre evlerde yılda yaklaşık 12 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, kişi başı günde yaklaşık 500 gram anlamına geliyor. Toplam gıda israfının yüzde 70-80'i de hanelerden çıkıyor.

Dört ürünün kilosu 349,93 lira, çöpe giden kısım ayda yaklaşık 420 liraya mal oluyor.

Dört ürünün kilosu 349,93 lira, çöpe giden kısım ayda yaklaşık 420 liraya mal oluyor.

Türkiye Gazetesi'nin hesabına göre, TZOB'un 28 Ekim 2026 tarihli pazar fiyatlarıyla 1'er kilo domates, acı biber, salatalık ve elmanın toplam bedeli 349,93 lira. Bunun yüzde 30'u çöpe giderse haftalık kayıp yaklaşık 105 lira, aylık kayıp ise yaklaşık 420 lira ediyor.

Üstelik bolluk fiyatlara yansımıyor. Gübre, akaryakıt, işçilik ve sulama maliyetlerinin artması nedeniyle bazı çiftçiler ekim alanını daraltıyor ya da üretimi bırakıyor. Tüketici pahalı ürünü alıp çöpe atarken, üretici de yeterince kazanamıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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