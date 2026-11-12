Ekmeği Bile Geride Bıraktı: Mutfakta En Çok İsraf Edilen Yiyecek Belli Oldu

Hanelerin çöpe attığı gıdanın yüzde 74,4'ü, daha tüketilmeden bozulduğu için atılıyor. Son kullanma tarihi geçen ürünler yüzde 12,1'lik paya sahip. Gereğinden fazla alınan ya da pişirilen yiyeceğin payı ise yüzde 6,3'te kalıyor. Yani israfın ana kaynağı sofradaki artık değil, buzdolabında ve tezgâhta çürüyen ürünler.

Tüketicilerin ezik ya da biçimsiz görünen meyve-sebzeyi baştan elemesi ve nakliye sırasındaki kayıplar da tabloyu ağırlaştırıyor. Haftalık alışverişte liste yapanların oranı yüzde 54,4. Fiyat karşılaştıranlar yüzde 14,9, plansız alışveriş yapanlar ise yüzde 14,4 düzeyinde. Evlerin yüzde 84'ü ise yiyecek atmadığını söylüyor.