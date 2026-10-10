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Mutfaktaki Gıda İsrafına Son Verip Ev Ekonomisine Can Verecek 10 Taktik

Mutfaktaki Gıda İsrafına Son Verip Ev Ekonomisine Can Verecek 10 Taktik

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
10.10.2026 - 17:01
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Marketten alınan sebzelerin dolapta unutulması, son kullanma tarihi geçince çöpe giden ürünler ya da ihtiyaçtan fazla yemek pişirmek... Farkında olmasak da mutfakta yapılan bu küçük hatalar hem bütçemizi hem de doğal kaynakları olumsuz etkiliyor. Aslında birkaç basit alışkanlıkla hem gıda israfını azaltabilir hem de ay sonunda mutfak masraflarınızı ciddi ölçüde düşürebilirsiniz. Gelin, bu taktiklere birlikte bakalım. 👇

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1. Alışverişe çıkmadan önce mutfağınızı kontrol edin!

Markete gitmeden önce mutfağı iyice gözden geçirmek Evde hâlâ bulunan ürünleri yeniden almak yerine eksiklerinizi belirleyerek liste hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem hem plansız harcamaları azaltır hem de aynı üründen fazla almanızı engeller. Özellikle sık tüketilmeyen ürünler için bu alışkanlığı edinmeniz büyük fark yaratabilir. Böylece cebiniz rahat eder.

2. İhtiyacınız kadar alışveriş yapmaya çalışın.

İndirim veya kampanya var diye büyük paketler almak veya stok yapmak her zaman tasarruf anlamına gelmeyebilir. Eğer tüketemeyeceğiniz kadar ürün alıyorsanız, bunların bir kısmı çöpe gidebilir. Özellikle meyve, sebze ve süt ürünleri gibi kısa ömürlü gıdalarda ölçülü davranmak önemli. Az ama düzenli alışveriş yapmak çoğu zaman daha ekonomik bir seçenek oluyor.

3. Buzdolabınızı doğru şekilde düzenleyin.

Çoğu zaman aldığımız ürünleri buzdolabının arkasına koyuyor ve onları unutuyoruz. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ön tarafa yerleştirmek, önce onların tüketilmesini kolaylaştırır. Sebze ve meyveleri doğru bölmelerde saklamak da daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Düzenli bir buzdolabı sayesinde neyin elinizde olduğunu daha rahat görebilirsiniz. Böylece bozulmuş diye çöpe giden gıda miktarı da azalır.

4. Artan yemekleri değerlendirin.

Akşamdan kalan pilav, makarna ya da sebze yemekleri ertesi gün farklı tariflere dönüştürülebilir. Küçük dokunuşlarla yepyeni bir öğün hazırlamak hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar. Üstelik her artan yemeğin çöpe gitmesini önlemek, gıda israfını azaltmanın en kolay yollarından biridir.

5. Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihini karıştırmayın!

Çoğumuz üzerinde tarih geçen bir ürünü hiç düşünmeden çöpe atıyoruz. Oysa her tarih aynı anlama gelmiyor. Bazı ürünlerde yazan 'tavsiye edilen tüketim tarihi', ürünün en iyi kalitesini koruduğu süreyi ifade ediyor. Eğer ürün uygun koşullarda saklandıysa, görünümünde ya da kokusunda bir sorun yoksa hemen çöpe gitmesine gerek yok. Elbette bozulduğundan şüphelendiğiniz hiçbir gıdayı tüketmemelisiniz ama bu küçük ayrımı bilmek bile gereksiz israfın önüne geçebilir.

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6. Derin dondurucu, en büyük kurtarıcınız olabilir!

Hepsini aynı gün tüketemeyeceğiniz ve buzluğa konmaya uygun olan yemekleri derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Aynı şey ekmek için de geçerli. Böylece hem yiyecekler bozulmadan saklanır hem de canınız istediğinde yeniden kullanabilirsiniz. Özellikle yoğun çalışanlar için bu alışkanlık mutfakta büyük kolaylık sağlıyor. Üstelik çöpe giden gıda miktarını azaltmanın en pratik yollarından biri de bu!

7. Çöpe giden sadece yemek değil!

Bir domatesi çöpe attığınızda aslında sadece o domates gitmiş olmuyor. Onun yetişmesi için kullanılan su, harcanan enerji, verilen emek ve taşınırken tüketilen yakıt da boşa gitmiş oluyor. Bu yüzden gıda israfı, sadece mutfakla ilgili bir durum değil. Aslında kullandığımız kaynakların da gereksiz yere tükenmesine neden oluyor. Küçük gibi görünen bu alışkanlıklar, düşündüğümüzden daha büyük bir etki yaratabiliyor.

8. Mutfakta attığınız küçük adımlar aslında daha büyük bir değişimin parçası!

Son yıllarda sıkça duyduğumuz döngüsel ekonomi tam da bu noktada devreye giriyor. Mantığı oldukça basit, elimizdeki kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanmak ve israfı azaltmak. Bunun için büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok. İhtiyacınız kadar alışveriş yapmak, artan yemekleri değerlendirmek ya da kullanılabilir gıdaları çöpe atmamak bile büyük bir adım!

9. Evde başlayan tasarruf, aslında ülke ekonomisine kadar uzanan bir zincirin parçası!

Mutfakta israfı azaltmak sadece ev ekonomisine katkı sağlamıyor, kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefleyen döngüsel ekonomiyi de destekliyor. Türkiye için hazırlanan çeşitli raporlar, güneş, rüzgar ve enerji depolama teknolojilerine yapılan yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımla 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılabileceğini ortaya koyuyor. Bu dönüşümün uzun vadede hem ekonomiye hem de enerji alanındaki dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlaması bekleniyor. Kısacası mutfakta attığımız küçük adımlar, daha sürdürülebilir bir geleceğin parçası olabiliyor.

10. Tasarruf etmek bazen sadece elindekini değerlendirmekten geçiyor.

Ev ekonomisine katkı sağlamak için her zaman daha fazla indirim kovalamak gerekmiyor. Çoğu zaman elinizdeki yiyecekleri doğru değerlendirmek bile ciddi bir fark yaratabiliyor. Üstelik bunun kazancı sadece cebinizle sınırlı kalmıyor. Daha az israf etmek, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor. Kısacası hem bütçenizi hem de geleceği korumanın yolu, mutfakta atacağınız küçük ama bilinçli adımlardan geçiyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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