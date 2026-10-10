Mutfaktaki Gıda İsrafına Son Verip Ev Ekonomisine Can Verecek 10 Taktik

Bir domatesi çöpe attığınızda aslında sadece o domates gitmiş olmuyor. Onun yetişmesi için kullanılan su, harcanan enerji, verilen emek ve taşınırken tüketilen yakıt da boşa gitmiş oluyor. Bu yüzden gıda israfı, sadece mutfakla ilgili bir durum değil. Aslında kullandığımız kaynakların da gereksiz yere tükenmesine neden oluyor. Küçük gibi görünen bu alışkanlıklar, düşündüğümüzden daha büyük bir etki yaratabiliyor.