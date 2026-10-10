Mutfaktaki Gıda İsrafına Son Verip Ev Ekonomisine Can Verecek 10 Taktik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marketten alınan sebzelerin dolapta unutulması, son kullanma tarihi geçince çöpe giden ürünler ya da ihtiyaçtan fazla yemek pişirmek... Farkında olmasak da mutfakta yapılan bu küçük hatalar hem bütçemizi hem de doğal kaynakları olumsuz etkiliyor. Aslında birkaç basit alışkanlıkla hem gıda israfını azaltabilir hem de ay sonunda mutfak masraflarınızı ciddi ölçüde düşürebilirsiniz. Gelin, bu taktiklere birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Alışverişe çıkmadan önce mutfağınızı kontrol edin!
2. İhtiyacınız kadar alışveriş yapmaya çalışın.
3. Buzdolabınızı doğru şekilde düzenleyin.
4. Artan yemekleri değerlendirin.
5. Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihini karıştırmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Derin dondurucu, en büyük kurtarıcınız olabilir!
7. Çöpe giden sadece yemek değil!
8. Mutfakta attığınız küçük adımlar aslında daha büyük bir değişimin parçası!
9. Evde başlayan tasarruf, aslında ülke ekonomisine kadar uzanan bir zincirin parçası!
10. Tasarruf etmek bazen sadece elindekini değerlendirmekten geçiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın