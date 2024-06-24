Eğirdir Gölü'nde 4. Kez Aynı Panik: Tatil İçin Gittiler El Bombası Buldular!
Eğirdir Gölü'nde 4. Kez Aynı Panik: Tatil İçin Gittiler El Bombası Buldular!
Tatil yapmak için Eğirdir Gölü'nü tercih edenler korkutucu bir durumla karşı karşıya kalıyor. Son zamanlarda aynı noktada bölgeye gelen vatandaşlar tarafından sık sık el bombası tespit ediliyor. Sonuncusu Babasultan mevkiine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler tarafından fark edildi.
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Son zamanlarda Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısına yüzmek için giren vatandaşlar el bombası ile karşılaşıyor.
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Hilmi Gürler de kıyıya yakın noktada su içerisinde el bombaları olduğunu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri el bombalarının bulunduğu alana şeritle çekerek giriş çıkışları kapattı.
Aynı noktada 4. kez bulunan el bombalarının alınması için İstanbul'dan özel ekip bekleniyor.
Öte yandan daha önce de bu bölgede 3 el bombasının daha bulunduğu ve özel ekip tarafından tahliye edildiği öğrenildi.
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Bombaları nasıl fark ettiğini anlatan Hilmi Gürler, "Yürürken ilk olarak birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Etrafımda toplu bir yerde duruyor el bombaları.
Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Tehlikeli olur böyle şeyler Allah esirgesin, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması lazım. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım" diye konuştu.
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