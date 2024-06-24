Eğirdir Gölü'nde 4. Kez Aynı Panik: Tatil İçin Gittiler El Bombası Buldular!

Tatil yapmak için Eğirdir Gölü'nü tercih edenler korkutucu bir durumla karşı karşıya kalıyor. Son zamanlarda aynı noktada bölgeye gelen vatandaşlar tarafından sık sık el bombası tespit ediliyor. Sonuncusu Babasultan mevkiine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler tarafından fark edildi.