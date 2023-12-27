Egeli Belediyelerden Yılbaşı Etkinliklerine İlişkin İptal Duyuruları Peş Peşe Geldi! "Yastayız"
Egeli Belediyelerden Yılbaşı Etkinliklerine İlişkin İptal Duyuruları Peş Peşe Geldi! "Yastayız"
Ege Bölgesi'nde yer alan bazı belediyeler gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinliklerine ilişkin iptal kararlarını peş peşe duyuruldu. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasıyla tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Ege Bölgesi'nde yer alan belediyeler de kahraman şehitlerimizin yasını tuttuğumuz bugünlerde yılbaşı etkinliği düzenlememe kararı aldı.
İşte, detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen acı haber tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimiz şehit düştü.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras talimat verdi, yılbaşı kutlamaları iptal edildi!
Fethiye Belediyesi'nden de iptal açıklaması geldi.
Marmaris'te de eğlence programları durduruldu.
İzmir'den de açıklama geldi. Efes Selçuk Belediyesi yayınladığı başsağlığı mesajıyla 'Yeni Yıl Panayırı'nın iptal edildiğini duyurdu.
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Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yastayız" başlıklı açıklamasıyla bu hafta düzenlenmesi planlanan tüm kültür sanat etkinlikleriyle ilgili iptal kararını kamuoyuna duyurdu.
Bir diğer yeni yıl etkinlikleri iptal kararı ise Karabağlar Belediye'sinden geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki duyuru geldi!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak en büyük dileğimiz” açıklamasıyla 28 ile 31 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yılbaşı etkinliklerini de iptal etti.
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