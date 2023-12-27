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Egeli Belediyelerden Yılbaşı Etkinliklerine İlişkin İptal Duyuruları Peş Peşe Geldi! "Yastayız"

Egeli Belediyelerden Yılbaşı Etkinliklerine İlişkin İptal Duyuruları Peş Peşe Geldi! "Yastayız"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.12.2023 - 13:00

Ege Bölgesi'nde yer alan bazı belediyeler gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinliklerine ilişkin iptal kararlarını peş peşe duyuruldu. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasıyla tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Ege Bölgesi'nde yer alan belediyeler de kahraman şehitlerimizin yasını tuttuğumuz bugünlerde yılbaşı etkinliği düzenlememe kararı aldı. 

İşte, detaylar...

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen acı haber tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen acı haber tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimiz şehit düştü.

23 Aralık 2023 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye, 24 saat içinde 12 şehit haberiyle derinden sarsıldı. Yaşananların ardından Ege Bölgesi'nde yer alan belediyelerden gerçekleşmesi planlanan yılbaşı etkinliklerine ilişkin iptal açıklamaları gelmeye başladı. 

İşte, o belediyeler ve iptal duyurularında yer alan mesajlar. 👇

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras talimat verdi, yılbaşı kutlamaları iptal edildi!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras talimat verdi, yılbaşı kutlamaları iptal edildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla 1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm açılış, etkinlik ve konserler iptal edildi. İptal kararı şu ifadelerle duyuruldu: 

'Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum.'

Fethiye Belediyesi'nden de iptal açıklaması geldi.

Fethiye Belediyesi'nden de iptal açıklaması geldi.

Yine Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinden yılbaşı etkinlikleri iptal duyurusu geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca,

'Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz' diyerek belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikleri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Marmaris'te de eğlence programları durduruldu.

Marmaris'te de eğlence programları durduruldu.

“Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz” diyerek yılbaşı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanılan etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan bir diğer belediye başkanı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu.

İzmir'den de açıklama geldi. Efes Selçuk Belediyesi yayınladığı başsağlığı mesajıyla 'Yeni Yıl Panayırı'nın iptal edildiğini duyurdu.

İzmir'den de açıklama geldi. Efes Selçuk Belediyesi yayınladığı başsağlığı mesajıyla 'Yeni Yıl Panayırı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Selçuk Belediyesi'nin ve  Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan duyuruda: 

'Değerli Efes Selçuklular; Milletçe yaşadığımız acı nedeniyle hiçbir kararı beklemeden yasımızı yaşıyoruz. Ülke olarak şehitlerimizin acısını yaşadığımız bugünlerde, 26 - 29 Aralık tarihleri arasında düzenlenmeyi planladığımız 'Yeni Yıl Panayırımız' iptal edilmiştir. Bu vesile ile bir kez daha TERÖRÜ LANETLİYOR, Kuzey Irak'ta şehit düşen vatan evlatlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz...' ifadelerine yer verildi.

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Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yastayız" başlıklı açıklamasıyla bu hafta düzenlenmesi planlanan tüm kültür sanat etkinlikleriyle ilgili iptal kararını kamuoyuna duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yastayız" başlıklı açıklamasıyla bu hafta düzenlenmesi planlanan tüm kültür sanat etkinlikleriyle ilgili iptal kararını kamuoyuna duyurdu.

İşte, İzmir'in Bornova Belediye Başkanı tarafından yayınlanan o açıklama: 

'Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin acısı yüreğimize kor gibi düştü. Şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz. Bu hafta düzenlemeyi planladığımız tüm kültür sanat etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.'

Bir diğer yeni yıl etkinlikleri iptal kararı ise Karabağlar Belediye'sinden geldi.

Bir diğer yeni yıl etkinlikleri iptal kararı ise Karabağlar Belediye'sinden geldi.

Açıklama Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı: 

'YASTAYIZ 

Değerli Karabağlarlı hemşehrilerim; 12 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin acısını milletçe yaşıyoruz.

Şehitlerimizinin acısının yüreklerimizi dağladığı bu günlerde, düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir. Bu vesileyle, terörü bir kez daha lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz.'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki duyuru geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki duyuru geldi!

İlk duyurusunda 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerindeki konser, eğlence, kutlama programlarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci duyurusuyla; Kemeraltı esnafına destek olması için planlanan üç günlük yılbaşı şenliğinin de iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer “Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz.  Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Dilerim bir daha böyle acılar yaşanmasın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak en büyük dileğimiz” açıklamasıyla 28 ile 31 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yılbaşı etkinliklerini de iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak en büyük dileğimiz” açıklamasıyla 28 ile 31 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yılbaşı etkinliklerini de iptal etti.

İptale ilişkin açıklama Belediye'nin internet sitesinde yerini aldı: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 28-29-31 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler kapsamında; farklı gruplar tarafından konser, dans, karaoke gibi etkinlikler Kemeraltı girişi, Salepçioğlu Çarşısı önü ve Balıkçılar Meydanı’nda kurulacak sahnelerde İzmirlilerle buluşacaktı. 31 Aralık Pazar günü ise Milli Kütüphane Caddesi’nde yılbaşı konseri verilecekti. Ancak peş peşe gelen şehit haberleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer planlanan kutlamaları iptal etti.

Duyuruda Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'in ifadelerine de yer verildi:  

“Gencecik evlatlarımızın şehadet haberleri yüreklerimizi dağladı. Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Bu nedenle yeni yıl kutlama, eğlence programlarını iptal ettik. Gelecek yeni yılları barış içinde, sevinçle, mutlulukla kutlamak en büyük dileğimiz.'

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