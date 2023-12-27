Egeli Belediyelerden Yılbaşı Etkinliklerine İlişkin İptal Duyuruları Peş Peşe Geldi! "Yastayız"

“Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz” diyerek yılbaşı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanılan etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan bir diğer belediye başkanı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu.