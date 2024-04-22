Edinburg-Antalya Seferinde Olay Çıktı! İskoç Yolcu, Polise Yumruk Attı
Edinburg-Antalya Seferinde Olay Çıktı! İskoç Yolcu, Polise Yumruk Attı
Edinburg-Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçakta alkollü olduğu öğrenilen bir İskoç yolcu, taşkınlık çıkardı. Kabin görevlilerinin çağrısı üzerine uçağa gelen polise de yumruk atan yolcu, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Antalya'ya 20 Nisan'da gelen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, başka bir yolcuyla tartışınca durum polise bildirildi. İskoç yolcu, uçağa gelip kendisine müdahale eden polise saldırdı.
Polise yumruk atan saldırgan yolcuyu bir başka polis ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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