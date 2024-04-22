Edinburg-Antalya Seferinde Olay Çıktı! İskoç Yolcu, Polise Yumruk Attı

Edinburg-Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçakta alkollü olduğu öğrenilen bir İskoç yolcu, taşkınlık çıkardı. Kabin görevlilerinin çağrısı üzerine uçağa gelen polise de yumruk atan yolcu, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.