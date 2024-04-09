Eczacıbaşı İlk Maçta Mağlup: Fenerbahçe Sultanlar Ligi Final Serisinde 1-0 Öne Geçti
Eczacıbaşı İlk Maçta Mağlup: Fenerbahçe Sultanlar Ligi Final Serisinde 1-0 Öne Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup etti.
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Fenerbahçe Opet, final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit’e konuk oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.
Ev sahibi turuncu-beyazlılar, çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü setten 23-25 üstün ayrılan sarı-lacivertliler, dördüncü sette de hata yapmadı ve 25-27'lik skorla maçtan 3-1'le ayrıldı.
Melissa Vargas kaydettiği 22 sayıyla maçın skoreri oldu.
Serinin ikinci maçı, 3 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
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