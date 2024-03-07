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Ebru Polat'a Gelen Evlilik Mesajını Görünce En Az Onun Kadar Sinirleneceksiniz

Ebru Polat'a Gelen Evlilik Mesajını Görünce En Az Onun Kadar Sinirleneceksiniz

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
07.03.2024 - 18:09

Şarkıcı Ebru Polat zaman zaman kendine gelen yorum ve mesajları okuyor: Hatta zamanında kendisine 'Silikon kafa' yorumunda bulunan takipçisini affetmemiş, suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi de kendisine dan diye gelen evlilik mesajını ifşa eden Polat, 'İnsanlar ne kadar rahat' sözleriyle sinirini paylaştı.

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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat magazinin aşina olduğu simalardan biri.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat magazinin aşina olduğu simalardan biri.

En son Dilan Polat vakasının patlamasıyla gündeme gelen Ebru Polat, soyadları yüzünden kafası karışanlara açıklama yapmış ve aralarında hiçbir bağ olmadığını söyleyerek "Sadece soyadı benzerliği" demişti.

En son Dilan Polat vakasının patlamasıyla gündeme gelen Ebru Polat, soyadları yüzünden kafası karışanlara açıklama yapmış ve aralarında hiçbir bağ olmadığını söyleyerek "Sadece soyadı benzerliği" demişti.

Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanan şarkıcı isim kendine gelen yorum ve mesajlara da kayıtsız kalmıyor.

Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanan şarkıcı isim kendine gelen yorum ve mesajlara da kayıtsız kalmıyor.

En son kendisine 'Silikon kafa' yorumunu yapan takipçisini affetmemiş, suç duyurusunda bulunmuştu.

Şimdi de kendisine dan diye evlilik teklifi eden bir takipçisinin mesajlarını ifşa etti.

Şimdi de kendisine dan diye evlilik teklifi eden bir takipçisinin mesajlarını ifşa etti.

Selamsız sabahsız "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim" sözleriyle direkt giriş yapan kullanıcının mesajını paylaşarak "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara" yorumunda bulundu.

Selamsız sabahsız "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim" sözleriyle direkt giriş yapan kullanıcının mesajını paylaşarak "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara" yorumunda bulundu.
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Polat, "Ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat" sözleriyle sitem etti.

Polat, "Ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat" sözleriyle sitem etti.

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