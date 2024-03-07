Ebru Polat'a Gelen Evlilik Mesajını Görünce En Az Onun Kadar Sinirleneceksiniz

Şarkıcı Ebru Polat zaman zaman kendine gelen yorum ve mesajları okuyor: Hatta zamanında kendisine 'Silikon kafa' yorumunda bulunan takipçisini affetmemiş, suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi de kendisine dan diye gelen evlilik mesajını ifşa eden Polat, 'İnsanlar ne kadar rahat' sözleriyle sinirini paylaştı.