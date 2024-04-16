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Ebeveynler Buraya! Günlük Karmaşalardan Kolayca Sıyrılmanızı Sağlayacak 13 Ürün

etiket Ebeveynler Buraya! Günlük Karmaşalardan Kolayca Sıyrılmanızı Sağlayacak 13 Ürün

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 17:20

Merhaba sevgili ebeveynler! Hayatın hızlı temposunda, çocuklarla dolu her gün yeni bir macera ancak bazen de küçük karmaşalar anlamına geliyor. Günlük hayatın koşuşturmacasında, çocuklarınızla geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve zevkli hale getirebilecek ürünleri bu içerikte sizler için bir araya getirdik.

Yoğun ebeveynlik hayatınızda sizi destekleyecek, zaman kazandıracak ve hayatı biraz daha rahat hale getirecek pratik ürünlerle tanışma vakti!

Bu içerik 16.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Çocuk Mutfak Bıçağı Seti (18 Parça)

1. Çocuk Mutfak Bıçağı Seti (18 Parça)

Mutfak çocuklar için renkler, kokular ve dokularla dolu bir keşif alanıdır. Mutfakta zaman geçiren her çocuk için ebeveynlerin ortak düşüncesi güvenli bir ortam oluşturmaktır. Bu ürün mutfakta zaman geçirmeyi seven çocuklar ve çocuklarıyla birlikte tehlikesiz etkinlikler yapmak isteyen ebeveynler için mükemmel bir ürün. Çocuklar için tasarlanan bu set minik şeflerin mutfakta güvenle vakit geçirmelerini sağlar bununla birlikte mutfakta geçirilen zamanı hem eğitici hem de keyifli hale getirir. Siz de çocuğunuzla beraber mutfakta hem güvenli hem de eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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2. Bebek Araba Monitörü

2. Bebek Araba Monitörü

Araç içerisindeyken 'bebeğim uyuyor mu, ağlıyor mu, keyfi yerinde mi?' gibi sorular için sürüş esnasında sık sık arkanızı mı dönüyorsunuz? İşte sizi bu karmaşadan kurtaracak o muhteşem ürün burada.

Bebek araba monitörü, özellikle uzun yolculuklarda veya araç içerisindeyken bebeklerin güvenliğini sağlamak amacıyla ebeveynlere büyük kolaylık sunan bir teknolojidir. Bu ürün sayesinde her an bebeğinizi arka koltuğa dönmeden zihinsel bir rahatlık ve huzur içerisinde yolculuk yapabilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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3. ULDIGI 4 Adet Dolaşık Açıcı Tarak

3. ULDIGI 4 Adet Dolaşık Açıcı Tarak

Ebeveynler için en zorlu aktivitelerden biri olan saç tarama eylemi bazen bir kaosa dönüşebilir. Çocukların sabırsız halleri, içinde bulundukları duygusal durum ve bedenlerini kontrol etme istekleri saç tarama eyleminin kaosa dönüşmesine sebep olan başlıca nedenler diyebiliriz.

Ayrıca geleneksel taraklarla yapılan saç tarama çocuklar için acı verici olabilir. Dolaşık açıcı saç tarağı, özel tasarımı sayesinde saçları nazikçe açarak tarama işlemini ağrısız ve konforlu hale getirir. Saç tarama sürecinin ağrısız ve rahat olması, ebeveyn ve çocuk arasında güven dolu bir etkileşim oluşturur.İşte zorlu saç tarama karmaşasını ortadan kaldıracak ürün bu linkte.

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4. Novibaby Silikon Bebek Parmak Diş Fırçası - Diş Kaşıyıcısı

4. Novibaby Silikon Bebek Parmak Diş Fırçası - Diş Kaşıyıcısı

Bebeklerin en sıkıntılı zamanlarından olan diş çıkarma süreci genellikle ağrılı ve rahatsız edici geçer. Silikon diş kaşıyıcılar, bebeğin diş etlerine nazikçe masaj yaparak bu rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olur. Bu, aynı zamanda bebeğin ağzındaki kaşıntıyı gidererek onları daha mutlu ve huzurlu tutar. Ayrıca bu silikon ürün  bebeklerin dilinde biriken süt artıkları ve bakterileri temizlemek için kullanılır. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Oğlumun dişleri kaşınıyor bununla güzelce kaşıyoruz. Çok memnunuz.

Bebek bakımında en önemli araçların başında gelen bu ürünü incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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5. Jambini Manyetik Dolap Kilitleri

5. Jambini Manyetik Dolap Kilitleri

Manyetik dolap kilitleri sadece yetişkinlerin kullanabileceği özel bir manyetik anahtar ile açılır. Bu, yetişkinler için kolay erişim sağlarken, çocukların erişimini tamamen engeller. Ayrıca dolap veya çekmecelerin dış yüzeyine montaj yapılmadığı için evin estetiğini bozmaz. Bebekleri ve küçük çocuklar ile birlikte evin estetik bütünlüğünü de koruma altına alan bu ürün için linke tıklayınız.

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6. MYCey Atıştırmalık Kabı

6. MYCey Atıştırmalık Kabı

Ebeveynler için en büyük problemlerden biri çocukların dağınıklığını kontrol altına almak olabilir. Bu noktada, dökülmeyen atıştırma kabı adeta bir kurtarıcı rol üstleniyor!

Düşünün, artık araba koltukları arasına sıkışmış kraker parçalarını temizlemek, ya da evde bir yandan çocuğunuzun peşinden koşarken diğer yandan yerdeki yiyecek kalıntılarını toplamak zorunda değilsiniz. Bu harika atıştırma kabı sayesinde çocuklar dökmeden kendi başlarına yemek yiyebiliyor. Ebeveynlere ise çocuklarının bağımsızlık kazanmasını gururla izlemek kalıyor.

Aynı zamanda yiyecekleri taze tutma özelliğine de sahip olan bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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7. DIYASY 4 Adet Çocuk Dökülmez Boya Kabı ve 4 Yuvarlak Boya Fırçası

7. DIYASY 4 Adet Çocuk Dökülmez Boya Kabı ve 4 Yuvarlak Boya Fırçası

Çocuğunuzun sanatsal yetenekleri gelişirken eviniz temiz kalsın istiyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

Bu mucizevi icat sayesinde, minikleriniz fırçalarını daldırabilir, renkleri karıştırabilir ve hayal güçlerini tuvallerine yansıtabilirken, siz de artık boya sıçramaları ve dökülmelerini temizlemek zorunda kalmazsınız. Bu şekilde, hem çocuğunuz hem de sizin için daha keyifli ve stressiz bir ortam sağlanmış olur.

Sanat zamanlarınızı kolaylaştıran bir yardımcı arıyorsanız link burada.

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8. Beurer FT 90 Temassız Dijital Kızılötesi Bebek Termometresi

8. Beurer FT 90 Temassız Dijital Kızılötesi Bebek Termometresi

Çocuklar için temassız dijital kızılötesi termometre, ebeveynlerin en sık karşılaştığı zorluklardan biri olan ateş ölçümünü kolaylaştırır. Uyuyan bir bebeği uyandırmadan veya bir çocuğu sakinleştirmek için çaba sarf etmeden saniyeler içinde doğru bir ölçüm yapmanızı sağlar.

Fiziksel temas gerektirmeyen Beurer bebek termometresi, ebeveynlere güvenli bir şekilde çocuklarının sağlık durumunu değerlendirme şansı verir. Sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa satın almak için buraya tıktık.

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9. Agubugu Baby AGU-003 Şeffaf Köşe Koruyucu

9. Agubugu Baby AGU-003 Şeffaf Köşe Koruyucu

Ebeveyn olmak gerçekten harika ama evin her köşesi birdenbire tehlikeli bir savaş alanına dönüşebilir, değil mi? Bebekler büyüdükçe, özellikle emeklemeye ve yürümeye başladıklarında, evin her yanını keşfetmek istiyorlar. Bu da demek oluyor ki mobilyaların sivri köşeleri potansiyel tehlikeler arasına giriyor. Şeffaf köşe koruyucular tam da burada devreye giriyor. Bu basit ama etkili aletler, keskin köşeleri yumuşatarak evi minik kaşifler için daha güvenli bir hale getiriyor. Şeffaf olmaları da güzel, çünkü mobilyalarınızın estetiğiyle uyum sağlıyor, sanki orada yokmuş gibi bir izlenim bırakıyorlar. Bu pratik ürünü incelemek ve satın almak için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

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10. Gefemini File Banyo Oyuncak Tutucu

10. Gefemini File Banyo Oyuncak Tutucu

Bildiğiniz gibi, küçük çocuklarla banyo yapmak bazen eğlenceli, bazen de biraz karmaşık olabilir. Banyo zamanı geldiğinde, çocukların etrafta saçtığı oyuncakları toplamak çoğu zaman yorucudur. Ancak bu file tutucular sayesinde oyuncaklar bir arada ve düzenli kalır. Oyuncaklar filede hem hızlı kurur hem de bir sonraki banyo zamanı için hazır bekler. Banyo sonrası dağılan oyuncakları bir arada tutarak ebeveynlerin hayatını biraz olsun kolaylaştıran bu pratik aksesuar için linke tıklayınız.

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11. ZMOOPE 2022 Yoda Diş Macunu Kapağı Dispenseri

11. ZMOOPE 2022 Yoda Diş Macunu Kapağı Dispenseri

Diş macunu kapağı dispenseri, ebeveynler için gerçekten pratik bir çözüm sunuyor. Çocuklar, bu dispenseri kullanarak kendi başlarına diş macununu fırçalarına sıkabilirler, bu da onlara küçük yaşlardan itibaren bağımsızlık kazandırır ve kişisel hijyen becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, dispenserin sabit bir miktar diş macunu vermesi, israfı önler ve her kullanımda ideal miktarda diş macunu kullanılmasını sağlar. Günlük rutinleri kolaylaştıran bu ürünü incelemek için linke tıklayınız.

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12. KAMHBE Cup Catcher Silikon Bebek Arabası Zinciri

12. KAMHBE Cup Catcher Silikon Bebek Arabası Zinciri

Bebeklerle dışarıda olmak, özellikle de birçok ürünü yanınızda taşımak gerektiğinde, oldukça zorlayıcı olabilir. Bu pratik silikon zincir, bebeklerin en sevdikleri bardak, oyuncak veya diğer küçük eşyalarını güvenle arabaya bağlayarak düşmelerini ve kaybolmalarını önler.

Zincirin silikon malzemesi, esnek ve dayanıklı olduğu için her türlü eşyaya kolayca uyum sağlar ve onları sıkıca tutar. Bu sayede, yürüyüşe çıktığınızda veya alışveriş yaparken çocuğunuzun sevdiği eşyaların yerde sürüklenmesini veya kaybolmasını engellersiniz. Ebeveynleri sürekli eğilip eşyaları toplama zahmetinden kurtan bu ürün için linke tıklayınız.

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13. Zooawa Elektrikli Tırnak Törpüsü

13. Zooawa Elektrikli Tırnak Törpüsü

Bebeklerin tırnakları çok hızlı büyür ve keskinleşir bu da onların kendilerini çizmelerine sebep olur. Ancak geleneksel tırnak makasları bebeklerin nazik ve hassas ciltleri için bazen riskli olabilir. Bu noktada özel olarak tasarlanmış bebek tırnak törpüleri devreye girer. Bu törpüler, bebeklerin tırnaklarını nazikçe ve güvenle şekillendirmeye yarar. Tırnak törpüsü, ince ve yumuşak yüzeyİ ile bebeklerin cildini çizmeden tırnak kenarlarını pürüzsüzleştirmek için ideal bir üründür. Ürünü detaylı incelemek için linke tıklayınız.

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