Ebeveynler Buraya! Günlük Karmaşalardan Kolayca Sıyrılmanızı Sağlayacak 13 Ürün
Ebeveynler Buraya! Günlük Karmaşalardan Kolayca Sıyrılmanızı Sağlayacak 13 Ürün
Merhaba sevgili ebeveynler! Hayatın hızlı temposunda, çocuklarla dolu her gün yeni bir macera ancak bazen de küçük karmaşalar anlamına geliyor. Günlük hayatın koşuşturmacasında, çocuklarınızla geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve zevkli hale getirebilecek ürünleri bu içerikte sizler için bir araya getirdik.
Yoğun ebeveynlik hayatınızda sizi destekleyecek, zaman kazandıracak ve hayatı biraz daha rahat hale getirecek pratik ürünlerle tanışma vakti!
Bu içerik 16.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Çocuk Mutfak Bıçağı Seti (18 Parça)
2. Bebek Araba Monitörü
3. ULDIGI 4 Adet Dolaşık Açıcı Tarak
4. Novibaby Silikon Bebek Parmak Diş Fırçası - Diş Kaşıyıcısı
5. Jambini Manyetik Dolap Kilitleri
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6. MYCey Atıştırmalık Kabı
7. DIYASY 4 Adet Çocuk Dökülmez Boya Kabı ve 4 Yuvarlak Boya Fırçası
8. Beurer FT 90 Temassız Dijital Kızılötesi Bebek Termometresi
9. Agubugu Baby AGU-003 Şeffaf Köşe Koruyucu
10. Gefemini File Banyo Oyuncak Tutucu
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11. ZMOOPE 2022 Yoda Diş Macunu Kapağı Dispenseri
12. KAMHBE Cup Catcher Silikon Bebek Arabası Zinciri
13. Zooawa Elektrikli Tırnak Törpüsü
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