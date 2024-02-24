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EA Sports College Football Duyuruldu: Amerikan Futbolu Sevenler İçin Gün Doğdu

EA Sports College Football Duyuruldu: Amerikan Futbolu Sevenler İçin Gün Doğdu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 16:01

Çoğu spor branşında bizlere güzel yapımlarla gelen Electronic Arts, artık Amerikan futbolu serüvenine de tam anlamıyla atılmış durumda. Aslında geri döndü desek daha doğru olur. EA Sports College Football, minik bir fragman ile duyuruldu.

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10 yıl sonra geri dönüş:

10 yıl sonra geri dönüş:

NCAA Football ismiyle daha önce Amerikan futbolu oyunları yapan Electronic Arts, yaklaşık 10 seneyi aşkın bir süredir bu spordan elini ayağını çekmişti. Ancak yayınlanan yeni fragman ile birlikte bizleri çok daha kapsamlı bir oyunun beklediğini görebiliyoruz.

Oyun içi herhangi bir görsel yok ancak ne barındıracağını az çok tahmin edebiliyoruz.

Oyun içi herhangi bir görsel yok ancak ne barındıracağını az çok tahmin edebiliyoruz.

Yayınlanan minik tanıtım fragmanı içerisinde daha çok oyunun vizyonu hakkında bazı açıklamalar yapılıyor. Oyun içi herhangi bir unsur görülmese bile EA SPORTS bünyesinden çıkan bir oyunun nasıl görüneceğini hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz.

Yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz;

Oyun hakkında en ayrıntılı duyuru yakın bir zamanda gerçekleştirilecek.

Oyun hakkında en ayrıntılı duyuru yakın bir zamanda gerçekleştirilecek.

Şimdilik sadece bir duyuru ve tanıtım fragmanı olduğunu söyleyen yetkililer, önümüzdeki süreçlerde EA SPORTS College Football hakkında daha ayrıntılı ve merak giderici içerikler paylaşacaklar.

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