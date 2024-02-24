EA Sports College Football Duyuruldu: Amerikan Futbolu Sevenler İçin Gün Doğdu
EA Sports College Football Duyuruldu: Amerikan Futbolu Sevenler İçin Gün Doğdu
Çoğu spor branşında bizlere güzel yapımlarla gelen Electronic Arts, artık Amerikan futbolu serüvenine de tam anlamıyla atılmış durumda. Aslında geri döndü desek daha doğru olur. EA Sports College Football, minik bir fragman ile duyuruldu.
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10 yıl sonra geri dönüş:
Oyun içi herhangi bir görsel yok ancak ne barındıracağını az çok tahmin edebiliyoruz.
Yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz;
Oyun hakkında en ayrıntılı duyuru yakın bir zamanda gerçekleştirilecek.
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