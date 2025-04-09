e2vc’nin Yıllık Zirvesi “e2day Summit” 10 Nisan’da Gerçekleştirilecek
e2vc’nin Yıllık Zirvesi “e2day Summit” 10 Nisan’da Gerçekleştirilecek
Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Baltık bölgesinden de erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken girişim sermayesi fonu e2vc, yıllık zirvesi e2day Summit'e hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez düzenleyecek olan e2day Summit, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini ağırlayacak. 10 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan etkinlik Ritz Carlton İstanbul’da düzenlenecek.
İşte, detaylar...
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e2vc’nin yıllık genel kurulunun ardından e2day Summit zirvesi için geri sayım başladı. Etkinlikle girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya gelecek.
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Yaklaşık 1000 katılımcının yer alacağı etkinlik, katılımcılarına global iş birlikleri geliştirme ve yatırım dünyasındaki önemli isimlerle bağlantı kurma fırsatı sunacak.
10 Nisan'da Ritz Carlton İstanbul’da düzenlenecek e2day Summit zirvesi dünyanın dikkatini çekiyor!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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