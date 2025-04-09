e2vc’nin Yıllık Zirvesi “e2day Summit” 10 Nisan’da Gerçekleştirilecek

10 Nisan'da Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleştirilecek olan zirvede e2vc portföyündeki unicorn’ların kurucuları Hande Çilingir (Insider) ve Eren Bali (Carbon Health) gibi öncü isimler yer alırken; Türkiye’nin oyun ekosistemine yön veren Tripledot’un kurucusu Akın Babayiğit, Peak ve Spyke Games’in kurucularından Rina Onur Şirinoğlu ise sahnede olacak.

Konuşmacılar arasında ise Microsoft’a satılan Citus Data’nın ve Ubicloud’un kurucusu Özgün Erdoğan, Databricks ve Goodnotes gibi şirketlerin yatırımcısı Race Capital’dan Edith Yeung, GoCardless ve Cobee gibi yatırımları bulunan Notion Capital’dan Kamil Mieczakowski bulunuyor.

Sahnede yerini alacak olan birbirinden başarılı iş insanları ile yapay zeka alanındaki son gelişmeler, Türkiye’nin küresel ölçekte dikkat çeken mobil oyun sektöründeki başarı hikayeleri ve yatırımcıların artan ilgisiyle hızlanan bölgesel girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler tartışılacak.

Zirvede yerini alan birbirinden kıymetli ve başarılı konuşmacılar, e2vc’nin portföyü ve geniş iş ağından geliyor. Söz konusu girişimlerin kurucuları bugüne dek 3 milyar dolardan fazla yatırım aldılar. Ayrıca yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat geliri yaratıyor ve toplamda 3,000’den fazla kişiye ise istihdam sağlıyorlar.