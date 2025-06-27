Duygusal Zekan Ne Diyor? EQ Seviyeni Açıklıyoruz!
IQ çok konuşuldu, peki ya EQ? Empati, öz farkındalık, duyguları tanıyabilme ve yönetebilme gibi özelliklerin seni hayatta ne kadar ileri taşıdığını fark ettin mi? Duygusal zeka, ilişkilerin, kararların ve hayata yaklaşım biçiminin gizli anahtarı. Gel, birlikte EQ seviyeni test edelim ve duygusal dünyana bir pencere açalım!
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1. Bir arkadaşın sana içini döktüğünde ilk tepkin ne olur?
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2. Tartışma esnasında ne hissedersin?
3. İnsanlar sana genelde nasıl geri bildirim verir?
4. Duygularını ifade etmek senin için…
5. Stresli bir durumda ilk refleksin nedir?
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6. Birinin mutsuz olduğunu fark ettiğinde…
7. İnsanların söylediklerinden çok neye dikkat edersin?
8. Başarısızlık karşısında…
9. Özür dilemek senin için…
10. Aynı ortamda ağlayan biri varsa…
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EQ’un Çok Yüksek
EQ’un İyi Seviyede
EQ’un Orta Seviyede
EQ’un Düşük
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