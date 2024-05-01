Düşünülenden Çok Daha Tehlikeli Olsalar Bile Birçok İnsanın Yaptığı 15 Alışkanlık
Düşünülenden Çok Daha Tehlikeli Olsalar Bile Birçok İnsanın Yaptığı 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat tehlike ile dolu. Birçoğumuz günümüzü oldukça güvenli yaşadığımızı düşünsek bile aslında tehlikeli olsalar da görmezden geldiğimiz alışkanlıklarımız bulunuyor. Peki, nedir bu alışkanlıklar? Beraber bakalım.
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1. "Yollardayken lütfen arabanızla başkalarına yol vermeye çalışmayın."
2. "Sırf arkadaşların yapıyor diye baskı hissedip saçma hareketler yapmak."
3. "Lütfen yollarda başka arabaların arkasından sürerken dikkatli olun."
4. "Suyun çevresinde asla güvende hissetmeyin."
5. "Düzenli olarak tamamiyle sarhoş olasıya kadar alkol tüketmek."
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6. "Merdivenler, özellikle yaşlılar, için en büyük kaza kaynaklarından birisi ve sadece 2-3 adım yukarı çıktığınızda bile hayatınızı tehlikeye atmış oluyorsunuz."
7. "Kedi ısırığı, özellikle de yavru kedilerin, ölümcül olabilir."
8. "Birçok insan evlerindeki elektrik işlerini kolayca halledebileceğini düşünüyor ama unutmayın elektrikle uğraşırken küçük bir yanlış adım bile ölümünüze sebep olabilir."
9. "Kronik olarak yeteri kadar uyumamak hem vücudunuz hem zihniniz için ölümcül olabilir."
10. "İlaç kullanırken greyfurt yemek."
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11. Brazilian Butt Lift (BBL) seçebileceğiniz en kötü estetik ameliyatlardan birisi."
12. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."
13. "Bütün gün oturmak."
14. "Bir şef olarak normal insanların konu mutfak olunca birçok hata yaptığını görüyorum."
15. "Son zamanlarda ses engelleyici kulaklıklar popülerleşti ama unutmamamız gereken bir şey var ki, bu kulaklıkların sadece kapalı ortamlarda kullanılması gerekiyor."
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