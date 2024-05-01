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Düşünülenden Çok Daha Tehlikeli Olsalar Bile Birçok İnsanın Yaptığı 15 Alışkanlık

Düşünülenden Çok Daha Tehlikeli Olsalar Bile Birçok İnsanın Yaptığı 15 Alışkanlık

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 13:01

Hayat tehlike ile dolu. Birçoğumuz günümüzü oldukça güvenli yaşadığımızı düşünsek bile aslında tehlikeli olsalar da görmezden geldiğimiz alışkanlıklarımız bulunuyor. Peki, nedir bu alışkanlıklar? Beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yollardayken lütfen arabanızla başkalarına yol vermeye çalışmayın."

1. "Yollardayken lütfen arabanızla başkalarına yol vermeye çalışmayın."

'Sırf bu yüzden birçok kaza oluyor. Onun yerine çevrenize hakim olun ve sadece kendinize odaklanın.'

2. "Sırf arkadaşların yapıyor diye baskı hissedip saçma hareketler yapmak."

2. "Sırf arkadaşların yapıyor diye baskı hissedip saçma hareketler yapmak."

'Birçok genç sarhoşken yaptıkları tehlikeli hareketler yüzünden hayatını kaybetti.'

3. "Lütfen yollarda başka arabaların arkasından sürerken dikkatli olun."

3. "Lütfen yollarda başka arabaların arkasından sürerken dikkatli olun."

'Arada güvenli bir mesafe bırakmadıkları için önlerindeki arabaya çarpan birçok kişi gördüm...'

4. "Suyun çevresinde asla güvende hissetmeyin."

4. "Suyun çevresinde asla güvende hissetmeyin."

'Özellikle nehirler ve denizler aniden sizi içine çekebilir. Ya da duştaki su birikintisinde kayıp düşebilirsiniz.'

5. "Düzenli olarak tamamiyle sarhoş olasıya kadar alkol tüketmek."

5. "Düzenli olarak tamamiyle sarhoş olasıya kadar alkol tüketmek."

'Hem vücudunuzu mahvediyor hem de sarhoşken başınıza geleceklerin garantisi yok.'

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6. "Merdivenler, özellikle yaşlılar, için en büyük kaza kaynaklarından birisi ve sadece 2-3 adım yukarı çıktığınızda bile hayatınızı tehlikeye atmış oluyorsunuz."

6. "Merdivenler, özellikle yaşlılar, için en büyük kaza kaynaklarından birisi ve sadece 2-3 adım yukarı çıktığınızda bile hayatınızı tehlikeye atmış oluyorsunuz."

'Lütfen merdivenlerden inerken dikkat edelim.'

7. "Kedi ısırığı, özellikle de yavru kedilerin, ölümcül olabilir."

'Dişleri çok ince ve uzun olduğu için bakteriyi direkt kanınıza karıştırmış oluyorlar. Ayrıca yara çok hızlı iyileştiği için de vücudunuzun bakteri ile ilgilenecek zamanı olmuyor ve enfeksiyon kapma riskiniz artıyor.'

8. "Birçok insan evlerindeki elektrik işlerini kolayca halledebileceğini düşünüyor ama unutmayın elektrikle uğraşırken küçük bir yanlış adım bile ölümünüze sebep olabilir."

8. "Birçok insan evlerindeki elektrik işlerini kolayca halledebileceğini düşünüyor ama unutmayın elektrikle uğraşırken küçük bir yanlış adım bile ölümünüze sebep olabilir."

9. "Kronik olarak yeteri kadar uyumamak hem vücudunuz hem zihniniz için ölümcül olabilir."

9. "Kronik olarak yeteri kadar uyumamak hem vücudunuz hem zihniniz için ölümcül olabilir."

10. "İlaç kullanırken greyfurt yemek."

10. "İlaç kullanırken greyfurt yemek."

'İlaçla beraber tüketilen greyfurtun birçok farklı etkisi olabilir. Bazı durumlarda ölümcül bile olabilir.'

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11. Brazilian Butt Lift (BBL) seçebileceğiniz en kötü estetik ameliyatlardan birisi."

11. Brazilian Butt Lift (BBL) seçebileceğiniz en kötü estetik ameliyatlardan birisi."

'Bu ameliyat sonucu enfeksiyon kapıp ölen kişi sayısı inanılmayacak kadar yüksek.'

12. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."

12. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."

'Birçok temizlik ürünü birbiri ile karıştırılınca ölümcül gazlara sebep olabiliyor.'

13. "Bütün gün oturmak."

13. "Bütün gün oturmak."

'Sağlığınız için tehlilekerini saymasak bile sadece bütün gün oturduğunuz için kaslarınızın yırtılması bile mümkün. Lütfen gün içerisinde egzersiz yapın.'

14. "Bir şef olarak normal insanların konu mutfak olunca birçok hata yaptığını görüyorum."

14. "Bir şef olarak normal insanların konu mutfak olunca birçok hata yaptığını görüyorum."

'Çiğ etle uğraştıktan sonra ellerini yıkamamak ya da kalan yemekleri düzgün saklamamak gibi. Bana kalırsa herkesin bu konuda ders alması lazım.'

15. "Son zamanlarda ses engelleyici kulaklıklar popülerleşti ama unutmamamız gereken bir şey var ki, bu kulaklıkların sadece kapalı ortamlarda kullanılması gerekiyor."

15. "Son zamanlarda ses engelleyici kulaklıklar popülerleşti ama unutmamamız gereken bir şey var ki, bu kulaklıkların sadece kapalı ortamlarda kullanılması gerekiyor."

'Sokakta yürürken ses engelleyici kulaklık takmanız çevrenizde olan bitenleri fark etmemeniz ve bir kazaya karışabilmeniz demektir.'

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