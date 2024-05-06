Dünyanın En Zengin İnsanlarından Duayen Yatırımcı Warren Buffett Apple Hisselerini Neden Sattı?
Dünyanın En Zengin İnsanlarından Duayen Yatırımcı Warren Buffett Apple Hisselerini Neden Sattı?
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, yatırım gurusu olarak da finans dünyasının önde gelen isimlerinden Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, portföyündeki Apple hisselerinin büyük bir kısmını sattığını açıkladı. Buffett'ın elinde kalan hisseler ise dev satışa karşın hala Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi THY'nin 10 katına yakın değerde.
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Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway, yılın ilk çeyrek mali durum raporunu yayımladı.
Apple hisselerinde son dönemde gerileme görülürken, Buffett'ın da teknoloji hisselerine çok yakın durmadığı biliniyor.
Raporda, Berkshire'ın sattığı Apple hisse miktarı 100 milyon adet civarında açıklanırken, halen portföyün yüzde 40 civarında kısmını Apple hisseleri oluşturuyor.
Warren Buffett, teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya temkinli yaklaşsa da Apple'ı bir yandan "tüketim şirketi" olarak da görüyor.
CNBC haberine göre, Tim Cook Berkshire Hathaway'in hisse satışı konusunda önceden haberdar olurken, satış sonrası şirketin elinde halen çok sayıda hisse olmasından da memnun olduklarını belirtti.
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