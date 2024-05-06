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Dünyanın En Zengin İnsanlarından Duayen Yatırımcı Warren Buffett Apple Hisselerini Neden Sattı?

etiket Dünyanın En Zengin İnsanlarından Duayen Yatırımcı Warren Buffett Apple Hisselerini Neden Sattı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 14:38

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, yatırım gurusu olarak da finans dünyasının önde gelen isimlerinden Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, portföyündeki Apple hisselerinin büyük bir kısmını sattığını açıkladı. Buffett'ın elinde kalan hisseler ise dev satışa karşın hala Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi THY'nin 10 katına yakın değerde.

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Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway, yılın ilk çeyrek mali durum raporunu yayımladı.

Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway, yılın ilk çeyrek mali durum raporunu yayımladı.

Webtekno haberine göre, dünyanın en zengin isimlerinden olan Warren Buffett'ın şirketi milyarlarca dolarlık Apple hissesi sattı.

Apple hisselerinde son dönemde gerileme görülürken, Buffett'ın da teknoloji hisselerine çok yakın durmadığı biliniyor.

Apple hisselerinde son dönemde gerileme görülürken, Buffett'ın da teknoloji hisselerine çok yakın durmadığı biliniyor.

Apple'ın güncel piyasa değeri 2,8 trilyon dolara yakın olurken, Berkshire Hathaway'in elinde kalan kısım dahi yaklaşık 790 milyon adet 145 milyar dolar değere yakın oluyor.

Raporda, Berkshire'ın sattığı Apple hisse miktarı 100 milyon adet civarında açıklanırken, halen portföyün yüzde 40 civarında kısmını Apple hisseleri oluşturuyor.

Raporda, Berkshire'ın sattığı Apple hisse miktarı 100 milyon adet civarında açıklanırken, halen portföyün yüzde 40 civarında kısmını Apple hisseleri oluşturuyor.

Warren Buffett, teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya temkinli yaklaşsa da Apple'ı bir yandan "tüketim şirketi" olarak da görüyor.

Warren Buffett, teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya temkinli yaklaşsa da Apple'ı bir yandan "tüketim şirketi" olarak da görüyor.

Yatırım gurusu Buffett Apple ve CEO'su Tim Cook için övgü dolu ifadeler de kullanmaktan çekinmiyor. 

Warren Buffett, mali durum toplantısında yaptığı açıklamada hissedarların soru-cevap etkinliğinde Apple hisselerinin satışına gerekçe olarak vergileri gösterdi.

CNBC haberine göre, Tim Cook Berkshire Hathaway'in hisse satışı konusunda önceden haberdar olurken, satış sonrası şirketin elinde halen çok sayıda hisse olmasından da memnun olduklarını belirtti.

CNBC haberine göre, Tim Cook Berkshire Hathaway'in hisse satışı konusunda önceden haberdar olurken, satış sonrası şirketin elinde halen çok sayıda hisse olmasından da memnun olduklarını belirtti.
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