Dünyanın En Zengin İnsanlarından Duayen Yatırımcı Warren Buffett Apple Hisselerini Neden Sattı?

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, yatırım gurusu olarak da finans dünyasının önde gelen isimlerinden Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, portföyündeki Apple hisselerinin büyük bir kısmını sattığını açıkladı. Buffett'ın elinde kalan hisseler ise dev satışa karşın hala Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi THY'nin 10 katına yakın değerde.