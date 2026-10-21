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Ekonomi
Dünyanın En Pahalı 20 Şehri Belli Oldu

Dünyanın En Pahalı 20 Şehri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 12:21
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Yaşam maliyeti araştırmalarıyla bilinen Xpatulator, Ekim 2026 dönemine ait dünyanın en pahalı şehirleri listesini yayımladı. Endeks puanlarına göre hazırlanan sıralamada Monako zirvedeki yerini korurken İsviçre'nin finans merkezi Zürih iki basamak birden geriledi. Singapur ve Manhattan ise yükselişe geçen şehirler arasında yer aldı.

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Monako 139,8 puanla yine zirvede, Hong Kong ikinci sırada.

Monako 139,8 puanla yine zirvede, Hong Kong ikinci sırada.

Listenin tartışmasız lideri bu kez de Monako oldu. Temmuz döneminde 140,8 puan alan küçük prenslik, Ekim'de endeks puanı 139,8'e gerilese de rakiplerinin açık ara önünde kalmayı başardı. Lüks konut fiyatları ve yüksek yaşam standardıyla bilinen Monako, uzun süredir bu tür sıralamaların değişmeyen ismi olmaya devam ediyor.

İkinci sırada 119,5 puanla Hong Kong yer aldı. Temmuzda 120,9 puan alan şehirde sınırlı konut arzı ve yüksek kira bedelleri, yaşam maliyetini yukarıda tutan başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Zirvedeki iki şehir arasındaki 20 puanı aşkın fark ise Monako'nun ne kadar ayrışan bir konumda olduğunu açıkça gösteriyor.

Singapur bir basamak yükseldi, Zürih 3. sıradan 5. sıraya düştü.

Singapur bir basamak yükseldi, Zürih 3. sıradan 5. sıraya düştü.

Ekim listesinin en dikkat çeken hareketi ilk beşte yaşandı. Temmuzda dördüncü sırada bulunan Singapur, 116,7 puanla üçüncülüğe yükseldi. Konut, ulaşım ve eğitim harcamalarının yüksekliği, Asya'nın finans merkezini yine listenin üst sıralarına taşıdı.

New York'un Manhattan bölgesi de bir basamak tırmanarak 115,6 puanla dördüncü oldu. Araştırmada Manhattan'ın, New York'un şehir geneli endeksinden ayrı olarak değerlendirildiğini de not etmek gerekiyor.

Zürih ise temmuzdaki 118,4 puanından 115,5 puana indi ve üçüncülükten beşinciliğe geriledi. Şehirde konut, sağlık ve hizmet maliyetleri yüksek seyretmeye devam etse de İsviçre frangındaki hareketlerin uluslararası maliyet karşılaştırmalarını etkilediği belirtiliyor. İsviçre'nin bir diğer pahalı kenti Cenevre de 110,3'ten 107,5 puana gerileyerek sekizinci sırada yer aldı.

İlk 20'de 8 ABD şehri var, Londra ve Kopenhag geriledi.

İlk 20'de 8 ABD şehri var, Londra ve Kopenhag geriledi.

İlk 10'un geri kalanında ABD'nin teknoloji merkezleri öne çıkıyor. San Jose 114,1 puanla altıncı, San Francisco 112,8 puanla yedinci sırada yer aldı. Norveç'in başkenti Oslo 108,2'den 105,4 puana düşerek dokuzuncu, Avustralya'nın Sidney kenti ise 106,4'ten 102,5 puana gerileyerek onuncu oldu.

11 ile 20. sıralar arasında hareketlilik daha belirgin. New York şehir geneli üç basamak yükselerek 11. sıraya çıkarken Boston 12. sırada konumlandı. Londra iki basamak gerileyerek 13. sıraya indi. Honolulu ve Seattle üçer basamak yükselerek sırasıyla 14. ve 15. oldu. Kopenhag dört basamaklık düşüşle 16. sıraya gerilerken Şanghay 17., George Town 18. sırada yer aldı.

Listenin en sert düşüşünü ise altı basamak kaybeden Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yaşadı ve 19. sıraya indi. İlk 20'yi Los Angeles tamamladı. Sıralamaya bütün olarak bakıldığında ilk 20'de 8 ABD şehri bulunması dikkat çekerken listede Türkiye'den herhangi bir şehir yer almadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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