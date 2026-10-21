Dünyanın En Pahalı 20 Şehri Belli Oldu
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Yaşam maliyeti araştırmalarıyla bilinen Xpatulator, Ekim 2026 dönemine ait dünyanın en pahalı şehirleri listesini yayımladı. Endeks puanlarına göre hazırlanan sıralamada Monako zirvedeki yerini korurken İsviçre'nin finans merkezi Zürih iki basamak birden geriledi. Singapur ve Manhattan ise yükselişe geçen şehirler arasında yer aldı.
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Monako 139,8 puanla yine zirvede, Hong Kong ikinci sırada.
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Singapur bir basamak yükseldi, Zürih 3. sıradan 5. sıraya düştü.
İlk 20'de 8 ABD şehri var, Londra ve Kopenhag geriledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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