Dünyanın En Pahalı 20 Şehri Belli Oldu

Listenin tartışmasız lideri bu kez de Monako oldu. Temmuz döneminde 140,8 puan alan küçük prenslik, Ekim'de endeks puanı 139,8'e gerilese de rakiplerinin açık ara önünde kalmayı başardı. Lüks konut fiyatları ve yüksek yaşam standardıyla bilinen Monako, uzun süredir bu tür sıralamaların değişmeyen ismi olmaya devam ediyor.

İkinci sırada 119,5 puanla Hong Kong yer aldı. Temmuzda 120,9 puan alan şehirde sınırlı konut arzı ve yüksek kira bedelleri, yaşam maliyetini yukarıda tutan başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Zirvedeki iki şehir arasındaki 20 puanı aşkın fark ise Monako'nun ne kadar ayrışan bir konumda olduğunu açıkça gösteriyor.