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Dünyanın En Büyük Siyasi Partileri Belli Oldu: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Sıralaması Dikkat Çekti

Dünyanın En Büyük Siyasi Partileri Belli Oldu: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Sıralaması Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 11:52

Sahip oldukları ideolojilerle geniş kesime ulaşarak iktidar hedeflerini gerçekleştirme amacı taşıyan siyasi partiler ülke politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyanın en büyük ve güçlü siyasi partileri de belli oldu. Best Diplomats’ın derlediği parti listesinde Türkiye’den 7 siyasi parti de yer alıyor. GHD Haber’in Best Diplomats’tan aktardığına göre dünyanın en güçlü parti listesinden AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP de yer buldu. Listede partilerin üye sayısına göre sıralandı.

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Dünyanın en büyük ve en güçlü partileri belli oldu. Best Diplomats’ın hazırladığı listede partilerin üye sayısı göz önünde bulunduruldu.

Dünyanın en büyük ve en güçlü partileri belli oldu. Best Diplomats’ın hazırladığı listede partilerin üye sayısı göz önünde bulunduruldu.

AKP, CHP Dünyanın En Büyük Parti Listesinde Kaçıncı Sırada?

AKP, CHP Dünyanın En Büyük Parti Listesinde Kaçıncı Sırada?

Listede Türkiye’den 7 parti de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü siyasi partileri ve Türk partilerin yeri:

10. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - 11.04 milyon üye

32. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 1.42 milyon üye

61. İYİ Parti - 412 bin 744

65. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 495 bin 447

98. Saadet Partisi - 232 bin 928

133. DEVA Partisi - 146 bin 820 

150. sırada: Büyük Birlik Partisi

35. Progressistas - 1.32 milyon üye - Brezilya

35. Progressistas - 1.32 milyon üye - Brezilya

34. Demokratik Yenilenme Partisi - 1.33 milyon üye - Brezilya

33. Kurumsal Devrimci Parti- 1.41 milyon üye-Meksika

32. CHP - 1.42 milyon üye - Türkiye

31. Filipinler Federal Partisi - 1.5 milyon üye - Filipinler

30. Otantik Radikal Liberal Partisi - 1.54 milyon üye

29. İşçi Partisi - 1.65 milyon üye - Brezilya

28. Radikal Sivil Birlik - 1.99 milyon üye - Arjantin

28. Radikal Sivil Birlik - 1.99 milyon üye - Arjantin

27. Birleşik Rusya Partisi

26. Brezilya Demokratik Hareketi - 2.08 milyon üye - Breilzya

25. Ulusal Yenilenme Hareketi - 3.32 milyon üye - Meksika

24. Colorado Partisi - 2.61 milyon - Paraguay

23. Angola’nın Kurtuluşu İçin Halk Hareketi - 2.7 milyon üye -

22. Birleşik Malay Ulusal Örgütü - 3.93 milyon üye - Malezya

21. Halkın Gücü Partisi - 3.47 milyon üye - Güney Kore

21. Halkın Gücü Partisi - 3.47 milyon üye - Güney Kore

20. Adaletçi Parti - 3.81 milyon üye - Arjantin

19. Kore Demokratik Partisi - 4 milyon üye - Güney Kore

18. Vietnam Komünist Partisi - 5.3 milyon üye - Vietnam

17. Kamboçya Halk Partisi - 6 milyon üye - Kamboçya

16. Telegu Desam Partisi - 6.5 milyon üye - Hindistan

15. Kore İşçi Partisi - 6.5 milyon üye - Kuzey Kore

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14. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi - 7.62 milyon üye

14. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi - 7.62 milyon üye

13. Tamilaga Vettri Kazhagam - 10 milyon üye - Hindistan

12. Aam Aadmi Partisi - 10 milyon üye - Hindistan

11. Etiyopya Refah PArtisi - 11 milyon üye

10. Adalet ve Kalkınma Partisi - 11.04 milyon üye

9. Chama Cha Mapinduzi - 12 milyon - Tanzanya

8. Dravida Munnetra Kazhagam - 20 milyon üye- Hindistan

8. Dravida Munnetra Kazhagam - 20 milyon üye- Hindistan

7. Pakistan Adalet Hareketi - 20 milyon - Pakistan

6. Aiadmk Partisi - 20 milyon üye - Hindistan

5. Cumhuriyetçi Parti - 36 milyon üye

4. Demokratik Parti - 45 milyon üye

3.  Hindistan Ulusal Kongresi - 55 milyon üye

2. Çin Sosyalist Partisi - 99 milyon üye

1. Hindistan Halk Partisi - 198 milyon üye

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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