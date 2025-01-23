Dünyanın En Büyük Siyasi Partileri Belli Oldu: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Sıralaması Dikkat Çekti
Dünyanın En Büyük Siyasi Partileri Belli Oldu: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Sıralaması Dikkat Çekti
Sahip oldukları ideolojilerle geniş kesime ulaşarak iktidar hedeflerini gerçekleştirme amacı taşıyan siyasi partiler ülke politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyanın en büyük ve güçlü siyasi partileri de belli oldu. Best Diplomats’ın derlediği parti listesinde Türkiye’den 7 siyasi parti de yer alıyor. GHD Haber’in Best Diplomats’tan aktardığına göre dünyanın en güçlü parti listesinden AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP de yer buldu. Listede partilerin üye sayısına göre sıralandı.
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Dünyanın en büyük ve en güçlü partileri belli oldu. Best Diplomats’ın hazırladığı listede partilerin üye sayısı göz önünde bulunduruldu.
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AKP, CHP Dünyanın En Büyük Parti Listesinde Kaçıncı Sırada?
35. Progressistas - 1.32 milyon üye - Brezilya
28. Radikal Sivil Birlik - 1.99 milyon üye - Arjantin
21. Halkın Gücü Partisi - 3.47 milyon üye - Güney Kore
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14. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi - 7.62 milyon üye
8. Dravida Munnetra Kazhagam - 20 milyon üye- Hindistan
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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