Dünyanın En Büyük Siyasi Partileri Belli Oldu: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Sıralaması Dikkat Çekti

Sahip oldukları ideolojilerle geniş kesime ulaşarak iktidar hedeflerini gerçekleştirme amacı taşıyan siyasi partiler ülke politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyanın en büyük ve güçlü siyasi partileri de belli oldu. Best Diplomats’ın derlediği parti listesinde Türkiye’den 7 siyasi parti de yer alıyor. GHD Haber’in Best Diplomats’tan aktardığına göre dünyanın en güçlü parti listesinden AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP de yer buldu. Listede partilerin üye sayısına göre sıralandı.