Dünyanın En Az Yakan Otomobili Satışa Çıktı
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Dünyanın en az yakan otomobili satışa çıtkı. Volkswagen'in yakıt verimliliğinde sınırları zorlayan modeli XL1, yeni sahibini arıyor. Otomobil yalnıza 250 adet üretildi. Üretici verilerine göre 100 kilometrede 0,9 litre dizel tüketen araç için uzmanlar 110 ila 125 bin euro arasında bir değer biçiyor.
10 yılda yalnızca 1.672 kilometre yol yapan XL1 için teklifler 72 bin euroyu buldu.
795 kilogramlık karbon gövde ve kameralı aynalar: XL1'in sırrı hafiflik ve aerodinamikte.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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