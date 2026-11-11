Dünyanın En Az Yakan Otomobili Satışa Çıktı

XL1'i bu kadar az yakıtla yol alabilen bir otomobile dönüştüren şey, hibrit sistemi ile hafifliğinin bir araya gelmesi. Aracın kalbinde 0,8 litrelik, iki silindirli turbo dizel motor bulunuyor. Bu motora bir elektrik motoru ve 5,5 kWh kapasiteli batarya eşlik ediyor. Batarya, otomobilin yalnızca elektrikle yaklaşık 50 kilometre gitmesine imkan tanıyor.

Toplamda 68 beygir güç üreten sistem, gücü 7 ileri çift kavramalı DSG şanzıman üzerinden tekerleklere aktarıyor. XL1, 0'dan 100 km/s hıza 12,7 saniyede çıkıyor. Azami hızı ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Karbon fiber takviyeli gövde sayesinde aracın ağırlığı sadece 795 kilogram. Klasik yan aynalar yerine kameraların kullanılması ve arka tekerleklerin kaportayla kapatılması da rüzgar direncini en aza indirmek için alınan önlemler arasında yer alıyor.

Bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: 0,9 litrelik tüketim değeri, Volkswagen'in açıkladığı ve dönemin NEDC test prosedürüne dayanan bir rakam. Gerçek yol koşullarında tüketim, sürüş tarzına ve bataryanın ne sıklıkla şarj edildiğine göre değişiklik gösterebiliyor.