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Dünyanın En Az Yakan Otomobili Satışa Çıktı

Dünyanın En Az Yakan Otomobili Satışa Çıktı

Volkswagen otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 21:31
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Dünyanın en az yakan otomobili satışa çıtkı. Volkswagen'in yakıt verimliliğinde sınırları zorlayan modeli XL1, yeni sahibini arıyor. Otomobil yalnıza 250 adet üretildi. Üretici verilerine göre 100 kilometrede 0,9 litre dizel tüketen araç için uzmanlar 110 ila 125 bin euro arasında bir değer biçiyor.

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10 yılda yalnızca 1.672 kilometre yol yapan XL1 için teklifler 72 bin euroyu buldu.

10 yılda yalnızca 1.672 kilometre yol yapan XL1 için teklifler 72 bin euroyu buldu.

2013'te üretim versiyonu tanıtılan XL1, Volkswagen'in yıllardır peşinde koştuğu '1 litrelik otomobil' hedefinin sokağa çıkan hali olarak biliniyor. Seri üretim sınırlı tutulduğu için modelin ikinci el piyasasında görünmesi bile koleksiyoncular arasında heyecan yaratıyor.

Açık artırmada şu ana kadar verilen en yüksek teklif yaklaşık 72 bin euro seviyesinde. Ancak satıcının belirlediği ve kamuoyuyla paylaşılmayan asgari fiyat henüz karşılanmış değil. Bu durum, teklif yarışının son günlere doğru kızışabileceğine işaret ediyor.

Satışa çıkan aracın geçmişi de dikkat çekici. Otomobil ilk sahibine 8 Mart 2016'da Lüksemburg'da teslim edildi. Aradan geçen yaklaşık 10 yılda kat ettiği mesafe ise yalnızca 1.672 kilometre. Şu anda Hollanda plakası taşıyan XL1, orijinal şarj cihazı, bakım kitapçıkları ve özel araç örtüsüyle birlikte alıcısını bekliyor.

795 kilogramlık karbon gövde ve kameralı aynalar: XL1'in sırrı hafiflik ve aerodinamikte.

795 kilogramlık karbon gövde ve kameralı aynalar: XL1'in sırrı hafiflik ve aerodinamikte.

XL1'i bu kadar az yakıtla yol alabilen bir otomobile dönüştüren şey, hibrit sistemi ile hafifliğinin bir araya gelmesi. Aracın kalbinde 0,8 litrelik, iki silindirli turbo dizel motor bulunuyor. Bu motora bir elektrik motoru ve 5,5 kWh kapasiteli batarya eşlik ediyor. Batarya, otomobilin yalnızca elektrikle yaklaşık 50 kilometre gitmesine imkan tanıyor.

Toplamda 68 beygir güç üreten sistem, gücü 7 ileri çift kavramalı DSG şanzıman üzerinden tekerleklere aktarıyor. XL1, 0'dan 100 km/s hıza 12,7 saniyede çıkıyor. Azami hızı ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Karbon fiber takviyeli gövde sayesinde aracın ağırlığı sadece 795 kilogram. Klasik yan aynalar yerine kameraların kullanılması ve arka tekerleklerin kaportayla kapatılması da rüzgar direncini en aza indirmek için alınan önlemler arasında yer alıyor.

Bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: 0,9 litrelik tüketim değeri, Volkswagen'in açıkladığı ve dönemin NEDC test prosedürüne dayanan bir rakam. Gerçek yol koşullarında tüketim, sürüş tarzına ve bataryanın ne sıklıkla şarj edildiğine göre değişiklik gösterebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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