Dünyaları İçerisinde Adeta Kaybolacağınız 10 Oyunu Söylüyoruz!
Dünyaları İçerisinde Adeta Kaybolacağınız 10 Oyunu Söylüyoruz!
Her açık dünya oyunu büyük ve muhteşem değil belki ama öyle oyunlar var ki, her santimetresinde biz oyuncuları farklı bir dünyaya ışınlamayı başarabiliyor. Bu listemizde de açık dünyasının içinde kaybolacağınız bazı oyunları gösteriyoruz!
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10. The Elder Scrolls V: Skyrim
9. Fallout 4
8. Horizon Forbidden West
7. Cyberpunk 2077
6. ELDEN RING
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5. Assassin's Creed Odyssey
4. Kingdom Come: Deliverance
3. Dragon's Dogma 2
2. The Witcher 3: Wild Hunt
1. Red Dead Redemption 2
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