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Dünyaları İçerisinde Adeta Kaybolacağınız 10 Oyunu Söylüyoruz!

Dünyaları İçerisinde Adeta Kaybolacağınız 10 Oyunu Söylüyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:01

Her açık dünya oyunu büyük ve muhteşem değil belki ama öyle oyunlar var ki, her santimetresinde biz oyuncuları farklı bir dünyaya ışınlamayı başarabiliyor. Bu listemizde de açık dünyasının içinde kaybolacağınız bazı oyunları gösteriyoruz!

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10. The Elder Scrolls V: Skyrim

10. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim'in açık dünyasını tartışmaya pek gerek yok herhalde. Görev dolu içeriği, keşfedilecek birçok mekanı ve en basitinden manzaraları bile tartışmaya kapalı konumda. Bu oyun yıllardır en iyi açık dünyalardan birisine sahip ve çok uzun süre öyle kalmaya da devam edecek gibi görünüyor.

9. Fallout 4

9. Fallout 4

Her köşesinde yeni bir şey fark edeceğiniz Fallout 4, hazır dizinin de yükselmesiyle birlikte tekrar bakılabilecek oyunlardan bir tanesi. Özellikle açık dünyasının büyüklüğü ve doluluğu konusunda tüm oyuncular olarak aynı fikirdeyiz.

8. Horizon Forbidden West

8. Horizon Forbidden West

Devasa bir dünyaya sahip Horizon serisinin bu son oyununda da yine Aloy'la birlikte uçsuz bucaksız bir maceraya atılıyoruz. Her köşesinde farklı bir detayın yer aldığı Horizon Forbidden West kesinlikle oynanması gereken oyunlardan.

7. Cyberpunk 2077

7. Cyberpunk 2077

Çıktığı dönemlerde büyük eleştiri yağmuruna tutulsa bile son aldığı güncellemeler ile oldukça toparlayan ve oyuncuların gözdesi haline gelen Cyberpunk 2077'de oldukça büyük bir açık dünyaya ev sahipliği yapıyor. Her köşesinde farklı bir görev ve içerik bulma şansınız var.

6. ELDEN RING

6. ELDEN RING

Dünyayı kasıp kavuran Souls-like Elden Ring'in dünyası da elbette bu listede yer alacaktı. Açık dünyası içerisinde kendini adeta ufacık bir karınca gibi hissedeceğinize emin olabilirsiniz.

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5. Assassin's Creed Odyssey

5. Assassin's Creed Odyssey

Odyssey sonrasında Valhalla ve Mirage çıktı ancak Odyssey'in açık dünyası oyuncularda çok farklı izler bıraktı. Haritanın her noktasında illa bir görev, gizem veya toplanacak eşya bulmanız mümkün görünüyor. Ayrıca büyüklüğü de diğer haritaları ikiye katlamayı başarıyor.

4. Kingdom Come: Deliverance

4. Kingdom Come: Deliverance

Gerçekçi bir Orta Çağ deneyimi sunan Kingdom Come: Deliverance içi dolu bir haritaya sahip. Özellikle rastgele karşınıza çıkan görevler ve içeriklerle birlikte oyun saati de uzayıp gidiyor. Hazır ikinci oyun da duyurulmuşken tekrar göz atılabilir, veya hiç oynamadıysanız fırsat bu fırsat diyebilirsiniz.

3. Dragon's Dogma 2

3. Dragon's Dogma 2

Henüz 22 Mart tarihinde piyasaya sürülen Dragon's Dogma 2'de oldukça büyük ve dolu bir haritaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yolculuklarınızda başınıza gelen rastgele olaylar sayesinde de haritayı keşfetmek çok daha eğlenceli bir hale bürünebiliyor.

2. The Witcher 3: Wild Hunt

2. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt'ın muhteşem bir açık dünyaya sahip olduğunu söylememize gerek yok. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca içeriğin yer aldığı haritada fast travel kullanmak bile içinizden gelmiyor.

1. Red Dead Redemption 2

1. Red Dead Redemption 2

Ve geldik listenin başyapıtına. Witcher 3 gibi eşsiz ve ilgi çekici bir dünyaya ev sahipliği yapan Red Dead Redemption 2, her köşesinde farklı bir olayla oyuncuları adeta içine çekmeyi başarıyor. Sadece yolda dümdüz at sürmek bile çok keyifli bir hale geliyor diyebiliriz.

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