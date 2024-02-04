Dünyada Şu Anda Gerçekleşmekte Olduğundan Bihaberdar Olduğumuz 15 Karanlık Olay
Dünyada Şu Anda Gerçekleşmekte Olduğundan Bihaberdar Olduğumuz 15 Karanlık Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dünyanın dört bir yanında, çoğumuzun haberdar olmadığı, iç yüzü karanlık olan 15 olay gerçekleşiyor. Bu olaylar, gündelik hayatımızın dışında, kendi gerçekliklerini yaşayan, ancak genellikle göz ardı edilen durumları içeriyor. Bu yazıda, bu 15 karanlık olayın detaylarına beraber bakacağız.
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1. "Kongo'da gerçekleşmekte olan soykırımdan haberiniz var mı?"
2. "Huzurevleri pahalı ve genellikle masrafları karşılamak için evini satman gerekiyor."
3. "Yemeklerden sulara kadar her yerde mikroplastikler var ve bu zararlı maddelerin doğaya ve insan sağlığına etkilerini hep beraber gözlemleyeceğiz."
4. "Myanmar'da gerçekleşmekte olan büyük bir soykırım olmasına rağmen Avrupa Birliği veya diğer ülkeler bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve gözlerini yumuyor."
5. "Konu vücut olunca sınırsız medikal gelişimler yapsak da, beyin sağlığı için büyük bir ilerleme katedemedik."
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6. "Birçok insan köleliğin geçmişte kaldığını düşünse de, hala birçok örneğini görebiliyoruz."
7. "Kongo'daki çocuklar yıllardır sömürge koşullarında kobalt madenciliği yapıyorlar. Bu kobalt, sözde çevre dostu ve sürdürülebilir olan her şeyde kullanıluyor."
8. "Mark Zuckerberg, Hawaii'de 270 milyon dolarlık bir yeraltı sığınağı inşa ediyor."
9. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşlar dünyadaki tek savaşlar değil. Araştırmalara göre şu anda devam etmekte olan 120 savaş bulunmakta ve bunları medyada hiçbir zaman görmüyoruz."
10. "Dünya boyunca eğitim seviyeleri düşmeye devam ediyor ve çok yakında insanların birçoğu makineler olmadan yaşayamaz hale gelecek."
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11. "AI gelişmeye devam ederken birçok insan işini kaybetmeye devam edecek."
12. "Sağlık sistemleri her geçen gün daha kötüye giderken ve kötüleşirken çözüm için ne yapıyoruz?""
13. "İnternette okuduğunuz yazıların yarısından fazlası yapay zeka tarafından üretiliyor."
14. "Çin, her gün Antartika'dan daha fazla yerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ve bu iddiaları durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor."
15. "Küresel ısınma için kritik değerleri her gün daha fazla aşarken, baştakiler hiçbir suç kabul etmiyor ve bu sorunun çözülmesi için hiçbir şey yapmıyor."
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