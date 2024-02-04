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Dünyada Şu Anda Gerçekleşmekte Olduğundan Bihaberdar Olduğumuz 15 Karanlık Olay

Dünyada Şu Anda Gerçekleşmekte Olduğundan Bihaberdar Olduğumuz 15 Karanlık Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 09:31

Dünyanın dört bir yanında, çoğumuzun haberdar olmadığı, iç yüzü karanlık olan 15 olay gerçekleşiyor. Bu olaylar, gündelik hayatımızın dışında, kendi gerçekliklerini yaşayan, ancak genellikle göz ardı edilen durumları içeriyor. Bu yazıda, bu 15 karanlık olayın detaylarına beraber bakacağız.

Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kongo'da gerçekleşmekte olan soykırımdan haberiniz var mı?"

1. "Kongo'da gerçekleşmekte olan soykırımdan haberiniz var mı?"

'Hiçbir medya kanalı bu olaylar hakkında haber yapmıyor...'

2. "Huzurevleri pahalı ve genellikle masrafları karşılamak için evini satman gerekiyor."

2. "Huzurevleri pahalı ve genellikle masrafları karşılamak için evini satman gerekiyor."

'Peki, günümüzde ev bile alamayan insanlar yaşlandığında ne yapacak?'

3. "Yemeklerden sulara kadar her yerde mikroplastikler var ve bu zararlı maddelerin doğaya ve insan sağlığına etkilerini hep beraber gözlemleyeceğiz."

3. "Yemeklerden sulara kadar her yerde mikroplastikler var ve bu zararlı maddelerin doğaya ve insan sağlığına etkilerini hep beraber gözlemleyeceğiz."

4. "Myanmar'da gerçekleşmekte olan büyük bir soykırım olmasına rağmen Avrupa Birliği veya diğer ülkeler bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve gözlerini yumuyor."

4. "Myanmar'da gerçekleşmekte olan büyük bir soykırım olmasına rağmen Avrupa Birliği veya diğer ülkeler bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve gözlerini yumuyor."

5. "Konu vücut olunca sınırsız medikal gelişimler yapsak da, beyin sağlığı için büyük bir ilerleme katedemedik."

5. "Konu vücut olunca sınırsız medikal gelişimler yapsak da, beyin sağlığı için büyük bir ilerleme katedemedik."

'Yakın zamanda beyin sağlığını daha iyi çözemezsek, etrafta birçok yaşayan cesetler dolaşacak.'

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6. "Birçok insan köleliğin geçmişte kaldığını düşünse de, hala birçok örneğini görebiliyoruz."

6. "Birçok insan köleliğin geçmişte kaldığını düşünse de, hala birçok örneğini görebiliyoruz."

'Bunların ana medyaya ulaşmıyor olmasıysa çok korkutucu.'

7. "Kongo'daki çocuklar yıllardır sömürge koşullarında kobalt madenciliği yapıyorlar. Bu kobalt, sözde çevre dostu ve sürdürülebilir olan her şeyde kullanıluyor."

7. "Kongo'daki çocuklar yıllardır sömürge koşullarında kobalt madenciliği yapıyorlar. Bu kobalt, sözde çevre dostu ve sürdürülebilir olan her şeyde kullanıluyor."

8. "Mark Zuckerberg, Hawaii'de 270 milyon dolarlık bir yeraltı sığınağı inşa ediyor."

8. "Mark Zuckerberg, Hawaii'de 270 milyon dolarlık bir yeraltı sığınağı inşa ediyor."

9. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşlar dünyadaki tek savaşlar değil. Araştırmalara göre şu anda devam etmekte olan 120 savaş bulunmakta ve bunları medyada hiçbir zaman görmüyoruz."

9. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşlar dünyadaki tek savaşlar değil. Araştırmalara göre şu anda devam etmekte olan 120 savaş bulunmakta ve bunları medyada hiçbir zaman görmüyoruz."

10. "Dünya boyunca eğitim seviyeleri düşmeye devam ediyor ve çok yakında insanların birçoğu makineler olmadan yaşayamaz hale gelecek."

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11. "AI gelişmeye devam ederken birçok insan işini kaybetmeye devam edecek."

11. "AI gelişmeye devam ederken birçok insan işini kaybetmeye devam edecek."

'Peki, bu insanlar hayatlarını nasıl devam ettirecek?'

12. "Sağlık sistemleri her geçen gün daha kötüye giderken ve kötüleşirken çözüm için ne yapıyoruz?""

12. "Sağlık sistemleri her geçen gün daha kötüye giderken ve kötüleşirken çözüm için ne yapıyoruz?""

'İnsanlar, hakları olan tedavileri alamamaya başladığında durumun ciddiyetini anlayacaklar.'

13. "İnternette okuduğunuz yazıların yarısından fazlası yapay zeka tarafından üretiliyor."

'Müşteri servislerine yazdığınızda size yapay zeka cevap veriyor. Zamanla yapay zeka ve insanlar arasındaki farkı ayrıştırmak daha da zor hale geliyor.'

14. "Çin, her gün Antartika'dan daha fazla yerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ve bu iddiaları durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor."

14. "Çin, her gün Antartika'dan daha fazla yerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ve bu iddiaları durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor."

'Kim bilir orada neler yapıyorlar.'

15. "Küresel ısınma için kritik değerleri her gün daha fazla aşarken, baştakiler hiçbir suç kabul etmiyor ve bu sorunun çözülmesi için hiçbir şey yapmıyor."

15. "Küresel ısınma için kritik değerleri her gün daha fazla aşarken, baştakiler hiçbir suç kabul etmiyor ve bu sorunun çözülmesi için hiçbir şey yapmıyor."

'Denizlerdeki ekosistemler çoktan bu değişikliklerden etkilenmeye başladı bile.'

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