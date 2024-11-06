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Düğündeki Altınlarla Kocasına Araba Alan Kadına Avukat Feyza Altun'dan Olay Yaratacak Yorum

Düğündeki Altınlarla Kocasına Araba Alan Kadına Avukat Feyza Altun'dan Olay Yaratacak Yorum

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 22:25

Aşık olunca gözümüzün hiçbir şeyi görmediği gibi, evlilik de iyi günde kötü günde yan yana olmak ve maddi manevi destek olmaktır. Konya’da bir kadın da bu düşünceyle düğününde takılan altınlarını satıp kocasına otomatik vites bir araba alarak onun araç sürerken elini bırakmamasını sağlamak istedi. Olay sosyal medyada gündem olunca ünlü avukat Feyza Altun da konuyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Olaya bambaşka bir taraftan bakan Altun, gelinin verdiği kararın olası bir boşanma sürecinde kendi aleyhine olacağını dile getirdi.

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Konya'da bir kadın, kocasının araç sürerken elini bırakmaması için ilginç bir çözüm buldu. Düğününde takılan altınları satıp kocasına otomatik vites bir araba alarak ona sürüş kolaylığı sağladı.

Konya'da bir kadın, kocasının araç sürerken elini bırakmaması için ilginç bir çözüm buldu. Düğününde takılan altınları satıp kocasına otomatik vites bir araba alarak ona sürüş kolaylığı sağladı.

Kadının bu fedakar hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanırken, Avukat Feyza Altun'un yorumu ise en dikkat çekenlerden biri oldu

Kadının bu fedakar hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanırken, Avukat Feyza Altun'un yorumu ise en dikkat çekenlerden biri oldu
twitter.com

Altun, boşanma durumunda altınların ve alınan arabanın katılma alacağına dahil edilmeyeceğini ve bunların hediye veya bağış olarak kabul edileceğini belirtti.

Diğer kullanıcıların yorumu da gecikmedi:

Diğer kullanıcıların yorumu da gecikmedi:
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