Düğündeki Altınlarla Kocasına Araba Alan Kadına Avukat Feyza Altun'dan Olay Yaratacak Yorum

Aşık olunca gözümüzün hiçbir şeyi görmediği gibi, evlilik de iyi günde kötü günde yan yana olmak ve maddi manevi destek olmaktır. Konya’da bir kadın da bu düşünceyle düğününde takılan altınlarını satıp kocasına otomatik vites bir araba alarak onun araç sürerken elini bırakmamasını sağlamak istedi. Olay sosyal medyada gündem olunca ünlü avukat Feyza Altun da konuyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Olaya bambaşka bir taraftan bakan Altun, gelinin verdiği kararın olası bir boşanma sürecinde kendi aleyhine olacağını dile getirdi.