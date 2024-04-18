Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dua Lipa'nın Kürkünden Nicki Minaj'ın Oğluna 18 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Dua Lipa'nın Kürkünden Nicki Minaj'ın Oğluna 18 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 20:14

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dua Lipa sosyal medyayı tuhaf saç sitili ve kürküyle şenlendirdi.

Dua Lipa sosyal medyayı tuhaf saç sitili ve kürküyle şenlendirdi.

Hailey Bieber ilham kaynağı olarak Rihanna'yı gösterdi.

Hailey Bieber ilham kaynağı olarak Rihanna'yı gösterdi.

Kim Kardashian cilt bakımı yaptırdı.

Kim Kardashian cilt bakımı yaptırdı.

Ariana Grande kiraz çiçeği mevsimini kıyafetine taşıdı.

Ariana Grande kiraz çiçeği mevsimini kıyafetine taşıdı.

Katy Perry eski saç stiline geri döndü.

Katy Perry eski saç stiline geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Emrata Türk saç tasarımcısı tarafından yapılan saçlarını paylaştı.

Emrata Türk saç tasarımcısı tarafından yapılan saçlarını paylaştı.

Zendaya yeni filminin afişinin önünde heyecanlı pozlar verdi.

Zendaya yeni filminin afişinin önünde heyecanlı pozlar verdi.

Nicki Minaj tatlı mı tatlı oğlunu paylaştı.

Nicki Minaj tatlı mı tatlı oğlunu paylaştı.

Shakira havada asılı kaldı.

Shakira havada asılı kaldı.

Ed Westwick Can Yaman'la oynayacağı diziyi duyurdu.

Ed Westwick Can Yaman'la oynayacağı diziyi duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sydney Sweeney ortalığı yangın yerine çevirdi.

Sydney Sweeney ortalığı yangın yerine çevirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın