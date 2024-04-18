Dua Lipa'nın Kürkünden Nicki Minaj'ın Oğluna 18 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Dua Lipa'nın Kürkünden Nicki Minaj'ın Oğluna 18 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Dua Lipa sosyal medyayı tuhaf saç sitili ve kürküyle şenlendirdi.
Hailey Bieber ilham kaynağı olarak Rihanna'yı gösterdi.
Kim Kardashian cilt bakımı yaptırdı.
Ariana Grande kiraz çiçeği mevsimini kıyafetine taşıdı.
Katy Perry eski saç stiline geri döndü.
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Emrata Türk saç tasarımcısı tarafından yapılan saçlarını paylaştı.
Zendaya yeni filminin afişinin önünde heyecanlı pozlar verdi.
Nicki Minaj tatlı mı tatlı oğlunu paylaştı.
Shakira havada asılı kaldı.
Ed Westwick Can Yaman'la oynayacağı diziyi duyurdu.
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Sydney Sweeney ortalığı yangın yerine çevirdi.
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