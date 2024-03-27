Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Dries Mertens'ten Galatasaraylı Taraftarları Sevindirecek Açıklamalar!

Dries Mertens'ten Galatasaraylı Taraftarları Sevindirecek Açıklamalar!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 17:10

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Milli arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dries Mertens gelecek sezonki planlarından bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Basın mensuplarının "Seneye burada kalacak mısın?" sorusu sorulan Dries Mertens, daha önce "Son senem olacak." demişti. Şimdi ise fikrinin değiştiğini söyleyen Mertens soruyu şöyle cevapladı👇

Basın mensuplarının "Seneye burada kalacak mısın?" sorusu sorulan Dries Mertens, daha önce "Son senem olacak." demişti. Şimdi ise fikrinin değiştiğini söyleyen Mertens soruyu şöyle cevapladı👇

"Emeklilik hakkında son zamanlarda çok düşündüm ama kesin bir karar vermedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim."

"Emeklilik hakkında son zamanlarda çok düşündüm ama kesin bir karar vermedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim."

"Keyif aldığım bir meslek ve sürekli oynuyorum. Burada veya başka bir yerde bir sene daha oynayacağım gibi duruyor." diyerek müjdeli haberi verdi.

"Keyif aldığım bir meslek ve sürekli oynuyorum. Burada veya başka bir yerde bir sene daha oynayacağım gibi duruyor." diyerek müjdeli haberi verdi.

Mertens'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise Mertens'in kalmasını istiyor.

Mertens'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise Mertens'in kalmasını istiyor.

Sizce 36 yaşındaki 10 numara bir sene daha Galatasaray'da kalmalı mı?

Sizce 36 yaşındaki 10 numara bir sene daha Galatasaray'da kalmalı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?