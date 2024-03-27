Dries Mertens'ten Galatasaraylı Taraftarları Sevindirecek Açıklamalar!
Dries Mertens'ten Galatasaraylı Taraftarları Sevindirecek Açıklamalar!
Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Milli arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dries Mertens gelecek sezonki planlarından bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Basın mensuplarının "Seneye burada kalacak mısın?" sorusu sorulan Dries Mertens, daha önce "Son senem olacak." demişti. Şimdi ise fikrinin değiştiğini söyleyen Mertens soruyu şöyle cevapladı👇
"Emeklilik hakkında son zamanlarda çok düşündüm ama kesin bir karar vermedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim."
"Keyif aldığım bir meslek ve sürekli oynuyorum. Burada veya başka bir yerde bir sene daha oynayacağım gibi duruyor." diyerek müjdeli haberi verdi.
Mertens'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise Mertens'in kalmasını istiyor.
Sizce 36 yaşındaki 10 numara bir sene daha Galatasaray'da kalmalı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda