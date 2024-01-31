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Dozunu İyi Ayarlamak Gerekiyor: İlişkilerde Kıskançlık ve Önemsemenin Farkını Anlamanızı Sağlayacak 10 Sınır

etiket Dozunu İyi Ayarlamak Gerekiyor: İlişkilerde Kıskançlık ve Önemsemenin Farkını Anlamanızı Sağlayacak 10 Sınır

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 23:46

İlişkilerde kıskançlık önemsemeyle çok karıştırılıyor. Sizi kıskanan partnerinizin çok sevdiği için kıskandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlişkinizdeki kıskançlıkların önemseme olup olmadığını merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. İlişkide partnerinizin her şeyini bilmek isteyebilirsiniz, sosyal medya şifreleri de buna dahil. Sosyal medya şifrelerinizi partneriniz istiyorsa bunun nedeni kontrol etmek amaçlı olabilir.

Ancak bunu yaparken amacı kontrol etmeyse partneriniz sizi önemsemiyor, kıskanıyordur.

2. Partnerinizi size sürekli "Neredesin?" diye soruyorsa bu da bir kıskançlık göstergesi.

2. Partnerinizi size sürekli "Neredesin?" diye soruyorsa bu da bir kıskançlık göstergesi.

Partneriniz sürekli nerede ve kimle olduğunuzu soruyorsa sizi kontrol etmek istiyordur. Bunu daha ileri taşıyarak canlı konum göndermenizi istiyorsa bu ilişkiyi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

3. Partneriniz ne giyip ne giymeyeceğinize karışıyorsa bu artık önemseme sınırlarını aşıyor demektir.

3. Partneriniz ne giyip ne giymeyeceğinize karışıyorsa bu artık önemseme sınırlarını aşıyor demektir.

Partnerinizin kıyafetlerinize karışması aşırı bir kıskançlık örneği, aman sınırlara dikkat!

4. Telefonunuzu gizliyorsanız bu da ilişkiyi zedeleyebilir. Partnerinizle birbirinizin telefonlarını rahatça kullanabilmelisiniz.

Ama bu durum ileri giderek şüpheyle telefon karıştırmaya dönüyorsa o zaman orada kıskançlık söz konusudur.

5. İlişki içindeyken sürekli partnerinizle olmak isteyebilirsiniz. Bu durum aşırıya kaçmadığı takdirde normal kabul edilebilir.

Ama bütün vakti sizinle geçirmek isteyip başkasıyla görüşmenize izin vermeyen veya her gittiğiniz yere sizinle gelmek isteyen partneriniz önemseme sınırlarını aşmış demektir.

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6. Partneriniz ortada hiçbir sebep yokken bir arkadaşınızla görüşmenizi istemiyorsa bu da kıskançlığın önemli belirtilerinden.

Kıskançlık olarak yorumlanacak bu durum partnerinizin sizin hayatınızı kontrol etmek istediğini gösteriyor.

7. Duyguları hissetmek normaldir ama bunun aşırısı her zaman sorun yaratır. Partneriniz duygularını hep uçlarda yaşıyorsa bu normal değil.

Partneriniz aşırı seviyor ve aşırı kızıyorsa bu da kıskançlık göstergelerinden. Duygularını yoğun yaşayarak, örneğin aşırı sinirle sizi sürekli rahatsız ediyor olabilir.

8. Partneriniz sürekli yanınızda olmak istiyorsa bu sevgi yerine kıskançlıktan olabilir.

Bu tür kıskançlıklar sonucu partneriniz başka kişilerle görüştüğünüzde sizi sürekli arayarak veya mesaj atarak rahatsız edebilir.

9. Partneriniz her konuşmayı eski partnerlerinize getiriyorsa bu durumu kıskançlık olarak yorumlamanız doğru olacaktır.

Eskiyi sürekli açarak kavga konuları yaratıyorsa ilişkinizi tekrar değerlendirmelisiniz. Eski partnerlerinizle olan ilişkinizi kıskanması ve bu konularla ilgili sürekli tartışması sizi önemsediğini değil, aşırı kıskandığını gösteriyor.

10. Karşı cinsten herkesin arkadaşı olabilir. Partneriniz karşı cinsten arkadaşlarınızı kıskanıyor ve onlarla görüşmenizi istemiyorsa bu sizi kontrol etmek istediğini gösteriyor.

Sırf karşı cinsten olduğu için arkadaşlığınızı bitirmenizi istiyorsa bu durum kıskançlığın önemli göstergelerinden.

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