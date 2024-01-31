Dozunu İyi Ayarlamak Gerekiyor: İlişkilerde Kıskançlık ve Önemsemenin Farkını Anlamanızı Sağlayacak 10 Sınır
Dozunu İyi Ayarlamak Gerekiyor: İlişkilerde Kıskançlık ve Önemsemenin Farkını Anlamanızı Sağlayacak 10 Sınır
İlişkilerde kıskançlık önemsemeyle çok karıştırılıyor. Sizi kıskanan partnerinizin çok sevdiği için kıskandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlişkinizdeki kıskançlıkların önemseme olup olmadığını merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. İlişkide partnerinizin her şeyini bilmek isteyebilirsiniz, sosyal medya şifreleri de buna dahil. Sosyal medya şifrelerinizi partneriniz istiyorsa bunun nedeni kontrol etmek amaçlı olabilir.
2. Partnerinizi size sürekli "Neredesin?" diye soruyorsa bu da bir kıskançlık göstergesi.
3. Partneriniz ne giyip ne giymeyeceğinize karışıyorsa bu artık önemseme sınırlarını aşıyor demektir.
4. Telefonunuzu gizliyorsanız bu da ilişkiyi zedeleyebilir. Partnerinizle birbirinizin telefonlarını rahatça kullanabilmelisiniz.
5. İlişki içindeyken sürekli partnerinizle olmak isteyebilirsiniz. Bu durum aşırıya kaçmadığı takdirde normal kabul edilebilir.
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6. Partneriniz ortada hiçbir sebep yokken bir arkadaşınızla görüşmenizi istemiyorsa bu da kıskançlığın önemli belirtilerinden.
7. Duyguları hissetmek normaldir ama bunun aşırısı her zaman sorun yaratır. Partneriniz duygularını hep uçlarda yaşıyorsa bu normal değil.
8. Partneriniz sürekli yanınızda olmak istiyorsa bu sevgi yerine kıskançlıktan olabilir.
9. Partneriniz her konuşmayı eski partnerlerinize getiriyorsa bu durumu kıskançlık olarak yorumlamanız doğru olacaktır.
10. Karşı cinsten herkesin arkadaşı olabilir. Partneriniz karşı cinsten arkadaşlarınızı kıskanıyor ve onlarla görüşmenizi istemiyorsa bu sizi kontrol etmek istediğini gösteriyor.
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