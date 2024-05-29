Dopingli Efsane Lance Armstrong’un Hikâyesi

Lance Amstrong’un spora asıl dönüşü 1999’da Fransa Bisiklet Turu’nda gerçekleşti. Dünya’nın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen bu yarışta peş peşe 7 kere birinciliğini koruyarak, tüm zamanlar rekorunu 5 birincilikle paylaşan Merckx, Hinault, Indurain ve Anquetil gibi diğer efsaneleri geride bıraktı.
Not: 2005’teki şampiyonluğun ardından spor hayatını noktalayan Armstrong hakkında çıkan doping iddialarını kesin bir dille yalanlayacak ve haziran 2006’da hakkındaki doping soruşturmasında da adı temize çıkacaktı.
Lance Amstrong Vakfı
Sporculuk sadece Lance Armstrong’un tanınır hale gelmesinde bir etken değil, o, sporculuğunun yanı sıra kurduğu Livestrongla (kanserle mücadele vakfı) binlerce insana umut olmayı başardı. Üstelik vakıf tarafından Tour De France’de kazandığı sarı mayoyu temsilen sarı bileklikler satılmaya başlandı ve kısa sürede Dünya’nın dört bir yanından insanlar bu bileklikleri almak için birbirleriyle yarışır hale geldi.
Hatırlarsanız ülkemizde de benzer bileklikler spor kulüpleri tarafından satılmıştı.
Çöküş hikâyesi başlıyor
2009 yılında spora geri dönmek isteyen Lance Armstrong için çöküş hikâyesi tamda burada başlıyor. Her ne kadar eski başarılarını yakalayamasa da spora dönmesi bile Dünya’da büyük etki yarattı. Bu etkiye rağmen bir çok otoriteye göre ise doping yapmaya devam etti.
Öyle ki 24 Ağustos 2012 tarihinde ABD-Anti Doping Ajansı (USADA) doping yaptığı gerekçesiyle Lance Amstrong’un 1 Ağustos 1998’den bu yana elde ettiği bütün başarılarla, 1999 ile 2005 yılı arasındaki 7 Fransa Bisiklet Turu Şampiyonluğunu elinden aldı ve ünlü bisikletçiyi ömür boyu pistlerden men etti. Aynı şekilde Avustralya Olimpiyat Komitesi de 2000 Yaz Olimpiyatları’nda kazandığı bronz madalyayı iade etmesini istemişti.
Bu süreçte kendi adına kurmuş olduğu vakfın adı ‘’Livestrong Vakfı’ olarak değişti ve vakfın yönetim kurulu başkanlığından istifa etti.
Tarihi itiraf
16 Ocak 2013 tarihinde Lance Armstrong ünlü televizyon sohbet programcısı Oprah Winfrey ile yaptığı söyleşide doping yaptığını itiraf etti.
Lance Armstrong öyle büyük bir başarı hikâyesinin kahramanı ve o kadar çok insana ilham kaynağı oldu ki belki de birçoğumuz ondan, katıldığı bu programda “Ben bunu yapmadım, adımı aklamak için sonuna kadar savaşacağım.” açıklamalarını bekledi.
Bu beklentiler boşa çıktı ve Lance Armstrong kendisine yöneltilen 112 soruya tek tek yanıt verdi. Verdiği bu yanıtlardan sonra Oqrah Winfrey, Lance Armstrong’un doping yaptığını ve bunca başarılı yılda sürekli dopingle şampiyon olduğunu itiraf ettiğini söyledi.
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