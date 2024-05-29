Dopingli Efsane Lance Armstrong’un Hikâyesi

“Eminim hepiniz Lance Armstrong’un nasıl olup da bu kadar önemli biri haline geldiğini ve herkes için nasıl bir esin kaynağı olduğunu, 2290 millik bir yol yarışı olan ve dünyanın en zorlu sportif yarışması olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turunu ( Tour de France ) nasıl kazandığımı merak ediyorsunuz. İnancımı, sırrımı, mucizevi dönüşümü ve Greg LeMond ve Miguel Indurain gibi büyük isimlerin arasına, rekorlar kitabına nasıl girdiğimi duymak istiyorsunuzdur. Alplere lirik tırmanışımı, Pireneler’i kahramanca fethedişimi ve bunun nasıl hissettirdiğini öğrenmek istiyorsunuzdur. Ama aslında Fransa Bisiklet Turu hikâyenin en önemsiz kısmını oluşturuyor.” ( kynk: Yaşama Çevrilen Pedal, Lance Armstrong)

Yukarıda ki sözler bir döneme damga vurmuş ünlü bisikletçi Lance Armstrong’un 2005 yılında kaleme aldığı ‘’ YAŞAMA ÇEVRİLEN PEDAL –BİSİKLETİN DEĞİL İNANCIN ÖYKÜSÜ’’ kitabından bir kesit. O kimine göre bir efsane, kimine göre bir sahtekâr, kimine göre milyonlarca insana umut, benim gibi spora gönül vermiş kişiler içinse koca bir hayal kırıklığı…

Belki de Dostoyevski’nin dediği gibi ‘’Bir insanı hayal kırıklığına uğratmak insanlık suçu sayılmalı.’’

İlk bisikleti

Lance’nin bisikletle ilk tanışması apartmanlarının bulunduğu sokakta bulunan bisiklet mağazası sahibi Jim Hoyt’un sayesinde olur. Bir sabah annesi ile taze sıcak çörek yemeye giden Lance, bisiklet mağazasının önünden geçer ve vitrindeki bisikletler küçük Lance’nin dikkatini çeker. Annesinin pek durumu olmasa da mağaza sahibinin ısrarıyla annesine ilk bisikletini aldırtır. İlk bisikletini “Sarı Tekerlekli, Çirkin Kahverengi” bir bisiklet olarak anlatsa da zamanla bisiklet onun için özgürlük, hürriyet, kurallar ve büyükler olmadan özgürce gezmenin adı olacaktır.

Spora merhaba

Lance Armstrong’a göre Plano’da yaşıyor ve futbolcu değilseniz üstelik ortalamanın üstünde bir geliriniz yoksa yoksunuz demektir. Annesi sekreter olan Lance bu farkındalıkla futbol oynamaya çalıştı ve futbolda iyi olmadığını anlamasıyla birlikte, başarılı olabileceği farklı spor dalları bulmaya yöneldi. Bu arayışları sonucunda 5. sınıfta okurken okulunda düzenlenen uzun mesafe koşusuna katıldı ve bu yarışı kazandı.

Bu yarışmadan birkaç ay sonra yerel bir yüzme kulübüne yazıldı ve ilk zamanlar yüzme macerasını futboldaki becerisizlikten yüzmedeki beceriksizliğe geçiş olarak yorumladı. Bu beceriksizliğe rağmen yılmadan çalıştı ve 1500 metre serbest stilde eyalet dördüncüsü olmayı başardı.

Lance Armstrong, kısa sürede Plano şehrinin en iyi yüzücülerinden biri olmayı başardı. 13 yaşına geldiğinde doğru dürüst antrenman yapmadan katıldığı, yüzme, bisiklet sürme ve koşuyu kapsayan bir triatlon müsabakasını açık ara kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.