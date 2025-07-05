Donald Trump ile Yolları Ayıran Elon Musk Yeni Parti Kurdu
Elon Musk ve Donald Trump arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası yollar resmen ayrıldı. İki isim arasındaki gerilim, iş ve sosyal medya dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Tam da bu süreçte Musk, parti kuracağını açıkladı hem de X'te yaptığı anket sonucu sonrasında.
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Her aşk bir gün bitermiş...
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Musk önce Amerika'daki seçim sistemini sorgulattı ve iki partili yapıdan bıktınız mı dedi.
"Amerika Partisi" geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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