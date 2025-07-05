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Donald Trump ile Yolları Ayıran Elon Musk Yeni Parti Kurdu

Donald Trump ile Yolları Ayıran Elon Musk Yeni Parti Kurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 23:36

Elon Musk ve Donald Trump arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası yollar resmen ayrıldı. İki isim arasındaki gerilim, iş ve sosyal medya dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 

Tam da bu süreçte Musk, parti kuracağını açıkladı hem de X'te yaptığı anket sonucu sonrasında.

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Her aşk bir gün bitermiş...

Her aşk bir gün bitermiş...

Onların ki de öyle oldu. İkili arasındaki uyum tüm dünyayı korkutmuş, bu ikilinin fikirlerinin dünyaya neler yapabileceği konusu tartışılmaya başlanmıştı ki ikili arasına kara kedi girdi ve yolları ayırdılar. Siyasetin havasını soluyan Musk, politika kulislerinden kopamadı ve bir anket yaptı.

Musk önce Amerika'daki seçim sistemini sorgulattı ve iki partili yapıdan bıktınız mı dedi.

Musk önce Amerika'daki seçim sistemini sorgulattı ve iki partili yapıdan bıktınız mı dedi.

1 milyon 248 bin kişinin katıldığı anket, katılımcılar ikili sistemden olan şikayetlerini belli edercesine evet oyu verdi. Bu anket Elon Musk'ı heyecanlandırdı ve anket sonuçlarını paylaşarak yeni bir sürecin başladığını duyurdu.

"Amerika Partisi" geliyor.

"Amerika Partisi" geliyor.

Elon Musk anket sonucunun olduğu tweeti alıntılayarak, 

'İkiye bir oranla yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz!

Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklemek söz konusu olduğunda, demokrasi değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz.

Bugün, size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruldu.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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