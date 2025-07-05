Donald Trump ile Yolları Ayıran Elon Musk Yeni Parti Kurdu

Onların ki de öyle oldu. İkili arasındaki uyum tüm dünyayı korkutmuş, bu ikilinin fikirlerinin dünyaya neler yapabileceği konusu tartışılmaya başlanmıştı ki ikili arasına kara kedi girdi ve yolları ayırdılar. Siyasetin havasını soluyan Musk, politika kulislerinden kopamadı ve bir anket yaptı.