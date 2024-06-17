Dolandırılan Dayıdan Keanu Reeves ile Takılmaya Steam'deki En Komik Cyberpunk 2077 Yorumları
Dolandırılan Dayıdan Keanu Reeves ile Takılmaya Steam'deki En Komik Cyberpunk 2077 Yorumları
Çıkışı öncesinde her fragmanı ile ağzımıza bal çalıp çıkışında onu zehir eden, düzelmesi yıllar alan ama yine de gönlümüzü kaptırdığımız Cyberpunk 2077 hakkında yapılmış en komik Steam yorumlarını derledik.
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Sırf bunun için satın almamışsındır di' mi? Di' mi?
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2077 yılında, kurgusal bir cyberpunk evrende bir cami görmeyi ben de çok isterdim yalan yok.
🥲
Herkes bu kadar dürüst olsaydı dünyamız: 🌸🥰🌴✨
Ya bu oyunun harcanan potansiyeli beni çok üzüyor. Bu yorumda komiklik yok, sadece hüzün...
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Oyun dediğin insanı şaşırtacak, tıpkı söz verdiği neredeyse hiçbir şeyi yapmayan Cyberpunk 2077 gibi.
Tüm bunların Harun dayının bedduası sonucu olduğunu bi' düşünsenize.
Steam dolara geçip oyun 40 dolar olunca Türk genci: 💀
LÜTFEN TÜM PARAMI ALIN, YALVARIRIM LÜTFEN.
Yıkılmadık ama ayakta da değiliz.
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