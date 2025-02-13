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Dolandırıcılara Dikkat: 14 Şubat Sevgililer Gününüz Mahvolmasın

Dolandırıcılara Dikkat: 14 Şubat Sevgililer Gününüz Mahvolmasın

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.02.2025 - 11:14

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yarın milyonlarca insan sevgilisine hediye alacak. Uzmanlar, dolandırıcıların en sevdiği günlerden olan 14 Şubat için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Özellikle dolandırıcılık için üretilmiş sahte siteler ve kişisel bilgilerin el geçirilmesini sağlayan sahte kargo mesajlarına kanılmaması gerekiyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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14 Şubat Sevgililer Günü’de milyonlar insan internetten alışveriş yapacak ve hayatının aşkını mutlu etmeye çalışacak. Ancak yaşayacağınız anlık dikkat eksikliği nedeniyle bu özel gününüz mahvolabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü’de milyonlar insan internetten alışveriş yapacak ve hayatının aşkını mutlu etmeye çalışacak. Ancak yaşayacağınız anlık dikkat eksikliği nedeniyle bu özel gününüz mahvolabilir.

Sabah Gazetesi’nden Ceyda Karaaslan’ın haberine göre, uzmanlar Sevgililer Günü’de dolandırılmamanız için 4 konu hakkında uyarıda bulundu.

Sabah Gazetesi’nden Ceyda Karaaslan’ın haberine göre, uzmanlar Sevgililer Günü’de dolandırılmamanız için 4 konu hakkında uyarıda bulundu.

Kaynak

Dolandırıcılık için açılmış sahte siteler

Dolandırıcılık için açılmış sahte siteler

Dolandırıcılar mücevher, çiçek veya lüks ürünler gibi hediyeleri uygun fiyatlarla satan sahte web siteleri veya sosyal medya reklamları oluşturuyor. Gerçek gibi görünen bu sitelerde ise satın alınan ürünler teslim edilmiyor.

14 Şubat’ı yalnız geçirmek istemeyen ve çevrimiçi sitelerde aşk arayanlar

14 Şubat’ı yalnız geçirmek istemeyen ve çevrimiçi sitelerde aşk arayanlar

Çevrimiçi tanışma siteleri, birçok dolandırıcılık olayına zemin hazırlıyor. Aşk arayan kişileri hedef alan dolandırıcılar, ilk olarak sahte bir profil oluşturarak kurbanlarıyla bir bağ kuruyor. Sonunda acil bir durum veya seyahat masrafları için yardıma ihtiyaç duymak gibi sahte bahanelerle kişilerden para talep eden dolandırıcılar, daha sonra ortadan kayboluyor.

Kargo sorunlarını bildiren SMS veya mailler

Kargo sorunlarını bildiren SMS veya mailler

Sevgililer Günü teslimatı veya ödemesinde bir sorun olduğunu iddia eden mesaj, doğruluğu teyit edilmediği takdirde büyük tehlikelere yol açıyor. Kullanıcıların kişisel, finansal ve gizli bilgilerini ele geçirmek için kullanılan bu yöntem, sahte web sitelerine giriş yapılmasıyla gerçekleşiyor.

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"Hediye kartınız var" dolandırıcılığı

"Hediye kartınız var" dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, kötü amaçlı bağlantılar içeren e-kartlar gönderiyor. Kullanıcıların bu bağlantılara tıklaması, cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklenmesine neden oluyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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