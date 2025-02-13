Dolandırıcılara Dikkat: 14 Şubat Sevgililer Gününüz Mahvolmasın
Dolandırıcılara Dikkat: 14 Şubat Sevgililer Gününüz Mahvolmasın
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yarın milyonlarca insan sevgilisine hediye alacak. Uzmanlar, dolandırıcıların en sevdiği günlerden olan 14 Şubat için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Özellikle dolandırıcılık için üretilmiş sahte siteler ve kişisel bilgilerin el geçirilmesini sağlayan sahte kargo mesajlarına kanılmaması gerekiyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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14 Şubat Sevgililer Günü’de milyonlar insan internetten alışveriş yapacak ve hayatının aşkını mutlu etmeye çalışacak. Ancak yaşayacağınız anlık dikkat eksikliği nedeniyle bu özel gününüz mahvolabilir.
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Sabah Gazetesi’nden Ceyda Karaaslan’ın haberine göre, uzmanlar Sevgililer Günü’de dolandırılmamanız için 4 konu hakkında uyarıda bulundu.
Dolandırıcılık için açılmış sahte siteler
14 Şubat’ı yalnız geçirmek istemeyen ve çevrimiçi sitelerde aşk arayanlar
Kargo sorunlarını bildiren SMS veya mailler
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"Hediye kartınız var" dolandırıcılığı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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