Dolandırıcılara Dikkat: 14 Şubat Sevgililer Gününüz Mahvolmasın

Çevrimiçi tanışma siteleri, birçok dolandırıcılık olayına zemin hazırlıyor. Aşk arayan kişileri hedef alan dolandırıcılar, ilk olarak sahte bir profil oluşturarak kurbanlarıyla bir bağ kuruyor. Sonunda acil bir durum veya seyahat masrafları için yardıma ihtiyaç duymak gibi sahte bahanelerle kişilerden para talep eden dolandırıcılar, daha sonra ortadan kayboluyor.