Hangi Taraftasın? 7 Maddede Sevgilisi Olan ve Olmayanlar İçin Sevgililer Günü
Hangi Taraftasın? 7 Maddede Sevgilisi Olan ve Olmayanlar İçin Sevgililer Günü
Sevgililer Günü geldi çattı! Kimileri romantik planlar yaparken, kimileri de 14 Şubat'ı ve tüm bu süreci kendine ayırmanın tadını çıkarıyor. Peki, sevgilisi olan ve olmayanların gözünden 14 Şubat nasıl görünüyor merak ediyorsan içeriğimiz başlıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sevgilisi Olan: “Günaydın aşkım!” bildirimi ile güne uyanır, hazırlıklarını yapmaya başlar!
Sevgilisi Olmayan: Sabah gereken saatte uyanır. Günün öneminden uzak kahvesini içerken day dreaming yapar.
2. Sevgilisi Olan: “Ne giysem?” telaşı bir hafta öncesinden hissedilmeye başlar ve Sevgililer Günü sabahı arşa çıkar.
Sevgilisi Olmayan: Kıyafet derdi yoktur. Evde pijamalarla keyif yapabilir veya arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirebilir.
3. Sevgilisi Olan: Yemek, hediye, rezervasyon, çiçek, kıyafet derken 14 Şubat'ın gerginliği buram buram hisseder.
Sevgilisi Olmayan: Kalabalık restoranlar, hediye telaşı ve plan yapma stresi olmadan günü dilediği gibi geçirir!
4. Sevgilisi Olan: Biricik sevgilisiyle gideceği romantik bir seyahat planı oluşturarak kusursuz bir Sevgililer Günü hediyesi verebilir.
Sevgilisi Olmayan: Arkadaşlarıyla veya tek başına harika bir seyahat planlayabilir, Sevgililer Günü avantajlarını lehine kullanabilir.
5. Sevgilisi Olan: İş çıkışında hazırlıklarını yapar ve güzel bir akşam yemeğini kafasında yaşamaya başlar.
Sevgilisi Olmayan: Romantik bir plan düşünmek zorunda değildir. Evde sevdiği yemeği sipariş edip rahatına bakabilir.
6. Sevgilisi Olan: Birlikte hayaller kurulup, birlikte mutlu olunan bir günün tadını çıkarır.
Sevgilisi Olmayan: 14 Şubat'a özel fırsatlarla hayalindeki motosikleti alabilir veya hayalini kurduğu eve çıkabilir.
7. Sevgilisi Olan: Gün bitiyor... Hediyeler verildi, gelecek planları yapılmaya başlandı!
Sevgilisi Olmayan: Kafanız rahat, sorumluluklar az. Gün bitiyor, düşünmeniz gereken en önemli şey kendinizsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video