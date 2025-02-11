Hangi Taraftasın? 7 Maddede Sevgilisi Olan ve Olmayanlar İçin Sevgililer Günü

Sevgililer Günü geldi çattı! Kimileri romantik planlar yaparken, kimileri de 14 Şubat'ı ve tüm bu süreci kendine ayırmanın tadını çıkarıyor. Peki, sevgilisi olan ve olmayanların gözünden 14 Şubat nasıl görünüyor merak ediyorsan içeriğimiz başlıyor!