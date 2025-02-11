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Hangi Taraftasın? 7 Maddede Sevgilisi Olan ve Olmayanlar İçin Sevgililer Günü

Hangi Taraftasın? 7 Maddede Sevgilisi Olan ve Olmayanlar İçin Sevgililer Günü

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İş Bankası
İş Bankası - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 18:36

Sevgililer Günü geldi çattı! Kimileri romantik planlar yaparken, kimileri de 14 Şubat'ı ve tüm bu süreci kendine ayırmanın tadını çıkarıyor. Peki, sevgilisi olan ve olmayanların gözünden 14 Şubat nasıl görünüyor merak ediyorsan içeriğimiz başlıyor!

1. Sevgilisi Olan: “Günaydın aşkım!” bildirimi ile güne uyanır, hazırlıklarını yapmaya başlar!

1. Sevgilisi Olan: “Günaydın aşkım!” bildirimi ile güne uyanır, hazırlıklarını yapmaya başlar!

Güzel bi' planın tam zamanı! Ortak hayallerinizi gerçekleştirmek için 250 bin TL'ye varan Anında Kredi İşCep'te!

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Sevgilisi Olmayan: Sabah gereken saatte uyanır. Günün öneminden uzak kahvesini içerken day dreaming yapar.

Sevgilisi Olmayan: Sabah gereken saatte uyanır. Günün öneminden uzak kahvesini içerken day dreaming yapar.

Sevgili kendinin efsane hayallerini gerçekleştirmek için Anında Kredi İşCep'te!

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2. Sevgilisi Olan: “Ne giysem?” telaşı bir hafta öncesinden hissedilmeye başlar ve Sevgililer Günü sabahı arşa çıkar.

2. Sevgilisi Olan: “Ne giysem?” telaşı bir hafta öncesinden hissedilmeye başlar ve Sevgililer Günü sabahı arşa çıkar.

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Sevgilisi Olmayan: Kıyafet derdi yoktur. Evde pijamalarla keyif yapabilir veya arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirebilir.

Sevgilisi Olmayan: Kıyafet derdi yoktur. Evde pijamalarla keyif yapabilir veya arkadaşlarıyla eğlenceli bir gün geçirebilir.

Planlarınız ne olursa olsun, İşCep Ek Hesap'la 3 ay erteleme ve 12 ay taksit imkanı ile küçük jestlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz!

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3. Sevgilisi Olan: Yemek, hediye, rezervasyon, çiçek, kıyafet derken 14 Şubat'ın gerginliği buram buram hisseder.

3. Sevgilisi Olan: Yemek, hediye, rezervasyon, çiçek, kıyafet derken 14 Şubat'ın gerginliği buram buram hisseder.

Ama bütçeniz biraz zorlandıysa üzülmeyin! İşCep Taksitli Ek Hesap'la 3 ay erteleme 12 ay taksit imkanıyla sevgililerin yanında!

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Sevgilisi Olmayan: Kalabalık restoranlar, hediye telaşı ve plan yapma stresi olmadan günü dilediği gibi geçirir!

Sevgilisi Olmayan: Kalabalık restoranlar, hediye telaşı ve plan yapma stresi olmadan günü dilediği gibi geçirir!

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4. Sevgilisi Olan: Biricik sevgilisiyle gideceği romantik bir seyahat planı oluşturarak kusursuz bir Sevgililer Günü hediyesi verebilir.

4. Sevgilisi Olan: Biricik sevgilisiyle gideceği romantik bir seyahat planı oluşturarak kusursuz bir Sevgililer Günü hediyesi verebilir.

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Sevgilisi Olmayan: Arkadaşlarıyla veya tek başına harika bir seyahat planlayabilir, Sevgililer Günü avantajlarını lehine kullanabilir.

Sevgilisi Olmayan: Arkadaşlarıyla veya tek başına harika bir seyahat planlayabilir, Sevgililer Günü avantajlarını lehine kullanabilir.

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5. Sevgilisi Olan: İş çıkışında hazırlıklarını yapar ve güzel bir akşam yemeğini kafasında yaşamaya başlar.

5. Sevgilisi Olan: İş çıkışında hazırlıklarını yapar ve güzel bir akşam yemeğini kafasında yaşamaya başlar.

Sevdiklerinize unutulmaz bir akşam yaşatırken bütçenizi düşünüyorsanız, İşCep’ten Taksitli Ek Hesap'a başvurun, 3 ay erteleme ve 12 ay taksit imkanıyla keyifli anlarınızı kesintisiz yaşayın!

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Sevgilisi Olmayan: Romantik bir plan düşünmek zorunda değildir. Evde sevdiği yemeği sipariş edip rahatına bakabilir.

Sevgilisi Olmayan: Romantik bir plan düşünmek zorunda değildir. Evde sevdiği yemeği sipariş edip rahatına bakabilir.

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6. Sevgilisi Olan: Birlikte hayaller kurulup, birlikte mutlu olunan bir günün tadını çıkarır.

6. Sevgilisi Olan: Birlikte hayaller kurulup, birlikte mutlu olunan bir günün tadını çıkarır.

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Sevgilisi Olmayan: 14 Şubat'a özel fırsatlarla hayalindeki motosikleti alabilir veya hayalini kurduğu eve çıkabilir.

Sevgilisi Olmayan: 14 Şubat'a özel fırsatlarla hayalindeki motosikleti alabilir veya hayalini kurduğu eve çıkabilir.

Sevgililer Gününde hayalleriniz gerçeğe dönsün! Hemen İşCep'ten Anında Kredi'ye başvurun, hayallerinizi gerçekleştirin.

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7. Sevgilisi Olan: Gün bitiyor... Hediyeler verildi, gelecek planları yapılmaya başlandı!

7. Sevgilisi Olan: Gün bitiyor... Hediyeler verildi, gelecek planları yapılmaya başlandı!

Sevgililer Gününde ortak hayalleriniz gerçeğe dönsün! Hemen İşCep'ten Anında Kredi'ye başvurun, hayallerinizi gerçekleştirin.

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Sevgilisi Olmayan: Kafanız rahat, sorumluluklar az. Gün bitiyor, düşünmeniz gereken en önemli şey kendinizsiniz!

Sevgilisi Olmayan: Kafanız rahat, sorumluluklar az. Gün bitiyor, düşünmeniz gereken en önemli şey kendinizsiniz!

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