Dokuz İşçinin Öldüğü İliç'teki Anagold Firması İşten Çıkarmalara Başlıyor
Dokuz İşçinin Öldüğü İliç'teki Anagold Firması İşten Çıkarmalara Başlıyor
13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Yaklaşın on milyon metreküp toprağın etkilendiği kaymada 9 işçi göçük altında kalmıştı. Şimdi o maden işten çıkarmalarla gündemde.
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İliç'teki maden faciasının ardından daha önce 27 işçiyi işten çıkarmak isteyen ardından tepkiler sonrası geri adım atan firma bu kez daha büyük bir işçi kıyımı ile döndü.
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 18 Ağustos tarihinde işçilere gönderdiği bilgilendirme notunda, yüzlerce işçiyi işten çıkaracağını açıkladı.
İşçilere yapılan bildirimde faciayı gerekçe gösteren şirket, performans gibi durumlara da değindi:
187 işçiyi neye göre işten çıkardıklarını açıklayan firma yetkilileri bu sebepleri birkaç maddede sıraladı:
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