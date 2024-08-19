Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dokuz İşçinin Öldüğü İliç'teki Anagold Firması İşten Çıkarmalara Başlıyor

Dokuz İşçinin Öldüğü İliç'teki Anagold Firması İşten Çıkarmalara Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 14:19 Son Güncelleme: 19.08.2024 - 14:36

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Yaklaşın on milyon metreküp toprağın etkilendiği kaymada 9 işçi göçük altında kalmıştı. Şimdi o maden işten çıkarmalarla gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İliç'teki maden faciasının ardından daha önce 27 işçiyi işten çıkarmak isteyen ardından tepkiler sonrası geri adım atan firma bu kez daha büyük bir işçi kıyımı ile döndü.

İliç'teki maden faciasının ardından daha önce 27 işçiyi işten çıkarmak isteyen ardından tepkiler sonrası geri adım atan firma bu kez daha büyük bir işçi kıyımı ile döndü.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 18 Ağustos tarihinde işçilere gönderdiği bilgilendirme notunda, yüzlerce işçiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 18 Ağustos tarihinde işçilere gönderdiği bilgilendirme notunda, yüzlerce işçiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İşçilere yapılan bildirimde faciayı gerekçe gösteren şirket, performans gibi durumlara da değindi:

İşçilere yapılan bildirimde faciayı gerekçe gösteren şirket, performans gibi durumlara da değindi:

“Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı.'

187 işçiyi neye göre işten çıkardıklarını açıklayan firma yetkilileri bu sebepleri birkaç maddede sıraladı:

187 işçiyi neye göre işten çıkardıklarını açıklayan firma yetkilileri bu sebepleri birkaç maddede sıraladı:

-Yığın liç operasyonu tamamıyla sonlandırılmıştır ve bu sebepten dolayı Oksit Proses bölümü kapatılmıştır. 

-Disiplin cezası alanlar 

-Düşük performanslı veya emekli çalışanlar,

-45 günden fazla devamsızlık yapanlar,

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın