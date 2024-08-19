Dokuz İşçinin Öldüğü İliç'teki Anagold Firması İşten Çıkarmalara Başlıyor

“Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı.'