Doktorlarıyla Yaşadıkları Komik Diyalogları Paylaşarak Yüzümüzü Güldüren 15 Kişi
Doktorlarıyla Yaşadıkları Komik Diyalogları Paylaşarak Yüzümüzü Güldüren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hastalık ciddi bir durum olduğu için doktorlarla yaşanan komik anılar hafızamızda kalıyor. Gittikleri doktorla aralarında neşeli konuşma geçen insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Pekala işte burası, şimdi bunu Google'layacağımız ve her ikimizin de ben yapmıyormuşum gibi davranacağımız kısım."
2. "MR sonrasında, 'bir mutantsın ama süper gücün aptalca' demişti. Ek dalak geliştirmiştim."
3. "Boğaz enfeksiyonu geçirdim ve doktora gittim. Boğazıma baktı ve 'bu iğrenç görünüyor!' dedi. Ben de 'bu sizin profesyonel görüşünüz mü?' dedim. O da 'evet, haftalardır gördüğüm en iğrenç şey bu' dedi."
4. "Sol serçe parmağımı kapıya sıkıştırdım. Bir ay sonra rutin kontrole gittim. Parmağım şişmiş, morarmış ve tırnağım siyah. Doktora kırık olduğunu anlattım. O da parmağıma dikkatlice baktı ve ciddi bir şekilde 'o parmağı kaybedeceksin' dedi. Şok oldum. Bir süre geçtikten sonra 'özür dilerim tırnağın demek istemiştim' dedi."
5. "12 yaşımdayken bir psikiyatrla konuştum. 'çocuklar sana hiç zorbalık yapıyor mu?' diye sordu. 'Bazen' dedim.'Burnunla ilgili mi?' dedi. 'Hayır' dedim. İşte o zaman büyük bir burnum olduğunu öğrendim."
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6. "Kocamın çok büyük bir kasık fıtığı vardı. Doktoru bunu gördüğünde profesyonelliğini bıraktı.'Bu da ne böyle?' diye sordu. Bu şimdi komik ama o zamanlar endişe vericiydi."
7. "Birkaç gün komada kaldım, doktor adımı, nerede yaşadığımı sordu. Sonra bana 'buraya geldiğinde kızarmış ekmek gibiydin' dedi. Teşekkürler doktor, bu beni daha iyi hissettirdi."
8. "Geç yaşta çocuk sahibi oldum. Eşimle tek çocuk düşündüğümüz için vazektomi ameliyatı olmaya karar verdim. Doktora gittiğimde tesadüfen çocuğuma bakmak için izin almıştım. Doktor 'iki gün çocuğuna baktın ve hemen vazektomi mi istiyorsun?' dedi."
9. "Doktoruma tırnaklarımdaki çıkıntılara neyin sebep olduğunu sordum. 'Tırtıklı cips yemekten' dedi."
10. "Ben 43 yaşında bir erkeğim. Doktor çok hızlı bir şekilde içeri girdi, ellerini yıkamak için lavaboya gitti. Ellerini yıkarken 'harika haberim var, hamilesin' dedi. Arkasını döndü, bana baktı ve yüksek sesle 'yanlış kişi' dedi."
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11. "Göğüs küçültme ameliyatı olmak istiyordum. Plastik cerrah göğsümü kaldırıp, bıraktı. Bana baktı ve 'evet ağır' dedi."
12. "Altı aylık hamileyken jinekologuma eşimin beni aldattığını söyledim. Beklemediğim şekilde küfür etti. Açıkçası hoşuma gitti."
13. "Devam eden bronşit nedeniyle doktora gittim ve antibiyotiğe devam etme konusunda pazarlık yapıyordum. 'Bana bir doz antibiyotik veremez misin? Veterinerde bazen bunu kedime yapıyor' dedim. Doktor umursamaz bir tavırla, 'sen kedi değilsin' dedi."
14. "Doktorun odasına girdim. 'Bugün nasılsın?' dedi. 'İyiyim' dedim. 'O zaman niye buradasın?' dedi."
15. "Doktor kilo vermem veya iki metre uzamam gerektiğini söyledi."
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