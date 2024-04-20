Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/amatullahsha...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Hamileyken birçok yiyecekten tiksiniyordum ve iştahımı tamamen kaybetmiştim."
2. "Cildim hamileliğimde tamamen değişti. Kuru ve pütürlü bir hale geldi."
3. "Tüm hamileliğim boyunca mutsuz ve hastaydım."
4. "Birçok kadın doğumdan sonra uzun süreli idrar kaçırma sorunu yaşıyor."
5. "Eskiden ince bir belim ve düz bir karnım vardı. Doğumdan sonra ne yaparsam yapayım eskisi gibi olmadı."
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6. "Suyum geldikten 29 saat sonra bebeğim dünyaya geldi."
7. "Hamileyken domates canım çekti ve bir kilo yedim. Daha fazla olsaydı onu da yerdim."
8. "İkinci hamileliğim gözlerimi bozdu. Gözlerimde o kadar kuruluğa neden oldu ki her şey bulanıklaştı."
9. "Hamileliğimde gebelikten kaynaklı astım geliştirdim. Bana doğumdan hemen sonra iyileşeceğim söylendi ancak on yıldır astım hastasıyım."
10. "Bebekler anne karnında uzun süre hareket etmeden kalırlar. Ona bir şey olduğunu düşünüp, defalarca acil servise gittim."
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11. "Hamilelik sırasında huzursuz bacak sendromum yüz kat daha fazla rahatsızlık veriyordu. Günde üç dört saat uyuyordum"
12. "Hamile beyninin atlatılması yıllar alır."
13. "Doğumun ilk belirtisi olarak su gelmesi vakaların yalnızca yüzde 10'unda gerçekleşir."
14. "Acil sezaryene girdiğinizde ellerinizi ve ayaklarınızı ameliyat masasına bağlıyorlar."
15. "Sezaryen işlemi tamamlandıktan sonra, rahminizi küçültmek için bir hormon ilacı verirler. Ameliyat sonrasında inanılmaz derecede acı verici oluyor. Sezaryen yapan doğum uzmanı bile, bunu bana önceden söylemedi."
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