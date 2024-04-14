Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.boredpanda.com/things-wom...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Kimse size emzirmenin bu kadar zor ve acı verici olduğunu söylemiyor."
2. "Bebeğinizi ne kadar planlamış olsanız ve isteseniz de, doğum sonrası depresyon başınıza gelebilir. Bu kontrol edebileceğiniz bir şey değil."
3. "Ebeveynliğinizin her dakikasının tadını çıkarmak zorunda değilsiniz. Bazı günler çocuksuz olmayı isteyebilirsiniz."
4. "Düşük yapmak son derce yaygın bir durum. Bunu yaşayan biri olarak söylüyorum."
5. "Herkes bana 'şimdi uyuyabiliyorken uyu' diyor ama hamilelik açıklanamayan uykusuzluğa yol açıyor ve ben şimdiden tam bir enkaz halindeyim."
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6. "Hiç kimse bana doğumdan sonra ilk dışkı deneyiminin bu kadar zor olacağından bahsetmedi. İlk doğum bebek, ikincisi plasenta, üçüncüsü ise dışkı...Uzun süre yapmak için uğraştım."
7. "Düşük yeterince konuşulmuyor. Kimse size ne kadar acı vereceğini, hormonlarınızın 'normal'e dönmesinin ne kadar zaman alacağını ve bunun zihinsel sağlığınızı ne kadar etkileyeceğini söylemiyor."
8. "Lohusayken, vajinamdan tenis topu büyüklüğünde pıhtı çıkacağını bilmiyordum."
9. "Bebek tekmeleri kelebek uçuşuyor gibi hissettirmez. Cildinizde hızla ama içeriden bir şeyin gezindiğini hissedersiniz."
10. "Doğum yaptıktan sonra vücudunuz sihirli bir şekilde normale dönmez. Aylarca iyileşme süreciniz olacak."
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11. "Hamileyken sürekli idrarınızı yapma ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu 15 dakikada bir yaşanacak."
12. "Hamileyken sahil kumu yeme isteğimi durduramıyordum. Ağzıma kürekle kum atmak istedim ama yapmadım."
13. "İkinci çocuğumu doğurduktan sonra alerjim başladı ve ayaklarım büyüdü. Hormonların şakası yok."
14. "Hamilelik beyni diye bir şey var. Bir şeyleri unutmaya başlayacaksınız, dikkatiniz dağınık olacak ve değiştiğinizi hissedeceksiniz."
15. "Doğumdan birkaç hafta sonra saçlarınız avuç avuç dökülmeye başlar."
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