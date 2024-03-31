Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Kızım göğsüme konulduktan hemen sonra kontrol edilemez titremelerim vardı(lohusa üşümesi). Ebe doğum sırasında vücudunuzdaki tüm adrenalinin bunu tetikleyebileceğini söyledi. Çok şaşırtıcıydı."
2. "Acı çekmeden ayakta durabilmek için doğumdan sonra uzun bir süre gerekebilir."
3. "Tıbbi nedenlerden dolayı emziremedim ve sütümün çıkmamasının bu kadar acı verici olacağını bilmiyordum."
4. "Doğum sonrası iki hafta boyunca geceleri deli gibi terledim. Gece ortasında kıyafetlerimi ve yatak çarşaflarını değiştirmem gerekiyordu."
5. "Doğum sonrası ilk birkaç hafta boyunca mesane kontrolüm olmayacağını hiç tahmin etmemiştim. Hastanede bir şeye gülerken idrarımı tutamayıp sürekli yapmamı hatırlıyorum, durduramamıştım!"
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6. "Gerçekten iyileşmenin bu kadar uzun süreceğini bilseydim keşke. İlk doğumumda üçüncü derece yırtılma yaşadım. Yedi ay boyunca cinsel ilişki sırasında ağladım."
7. "Doğal kıvırcık olan saçlarım, düz çıkmaya başladı. Emzirmeyi bıraktıktan, yaklaşık bir buçuk yıl sonra, tekrar kıvırcık olmaya başladı. Bu durum ilk iki çocuğumda da oldu ve şu anda üçüncü çocuğumla aynı şeyi yaşıyorum."
8. "Üç hamileliğimde de iştahım sıfırdı. Okuduğum şeylere göre çok yemem gerekiyordu ama benim durumum bunun tam tersiydi."
9. "Keşke saçımın bu kadar döküleceğini ve bunun saç çizgimi sonsuza dek değiştireceğini bilseydim."
10. "Kimse bana vajinal yırtılmanın iyileşmesinin uzun süreceğini söylemedi. Altı haftaya kadar aralıksız kanama yaşayacağımı da..."
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11. "İç organlarımızın vücudumuzdan dışarı çıkabileceğini bilmiyordum."
12. "Emzirmeyi bıraktıktan sonra hormonlarım değiştiğinde, koltuk altımdan bin kokarca gücünde kötü koku yayıldı!"
13. "Keşke ilk emzirdiğimde rahim küçüldüğü için kasılmalar ve kanamalar yaşayacağımı bilseydim.”
14. "Emzirmenin aslında ne kadar zor olduğuna şaşırdım. Kitapta okuduğunuzda bunun çok kolay olduğunu düşünürsünüz. Ancak çoğu zaman daha fazlası gerekiyor. İlk çocuğumda sağma pompası kullandım ama hiç doğru çalışmıyordu. Bir seferde çok fazla süt alamıyordum."
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