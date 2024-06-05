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Doğum Artış Hızının Düşmesine Karşı Alınacak Alternatif Tedbir Yöntemleri

Doğum Artış Hızının Düşmesine Karşı Alınacak Alternatif Tedbir Yöntemleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.06.2024 - 17:31

Türkiye'de son yıllarda iyice düşen doğum artış hızının elbette sebepleri var. Ancak hükümet bu sebeplerden ziyade sonuçlara bakıyor olacak ki kabine toplantısının ardından tedbirler getirileceği duyuruldu. Tabii olası tedbirler de çok konuşuldu.

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Recep Tayyip Erdoğan göreve başladığı ilk yıllardan beri "En az üç çocuk" gibi söylemlerle nüfus artış hızının önüne geçmeye çalışsa da 2023 rakamları Türkiye'nin artık yaşlanmakta olan bir ülke olduğunu gözler önüne seriyor.

Recep Tayyip Erdoğan göreve başladığı ilk yıllardan beri "En az üç çocuk" gibi söylemlerle nüfus artış hızının önüne geçmeye çalışsa da 2023 rakamları Türkiye'nin artık yaşlanmakta olan bir ülke olduğunu gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan yine bu duruma işaret etti ve azalan doğum oranlarının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm verdiğini belirtti ve bu konuda önlemler alacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan yine bu duruma işaret etti ve azalan doğum oranlarının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm verdiğini belirtti ve bu konuda önlemler alacaklarını söyledi.

Bu konuda alınacak tedbirlerin ne olacağı da Twitter'da beyin jimnastiği yapılmasına neden oldu.

Bu konuda alınacak tedbirlerin ne olacağı da Twitter'da beyin jimnastiği yapılmasına neden oldu.
twitter.com

Ardından öneriler geldi.

Ardından öneriler geldi.
twitter.com

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