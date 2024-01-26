Doğru Kişi Ne Zaman Karşına Çıkacak?
Doğru Kişi Ne Zaman Karşına Çıkacak?
Doğru kişiyi bulabilecek misin? Karşına ne zaman çıkacak ya da hayatında olan biri mi? Bütün bu sorularının cevabı bu testin sonunda!
Hazırsan başlayalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Sence erkeklerin yaşadığı ilişkilerde kadınlar kadar derin düşünemedikleri doğru mu?
3. Yaşadığın ilişkilerde ne kadar şüpheci olduğunu sorsak...
4. Geçmişte hiç ihanete uğradın mı?
5. Yeni biriyle flört etme konusunda ne düşünüyorsun?
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6. Peki, birinin senin partnerin olabilmesi için en baskın özelliği ne olmalı?
7. Yalnızlık sana ne ifade ediyor?
8. Son olarak, sence aşk olmadan bir ilişki yürür mü?
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