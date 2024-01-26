Doğru Kişi Ne Zaman Karşına Çıkacak?

Gelip geçici bir heves uğruna zamanını boşa harcamak hiç istemedin. Çok sevip sevileceğin o ilişkiyi aradın hep. Bunca zamandır yanlış insanlara karşılaşsan da gerçekten sevebileceğin, deliler gibi aşık olabileceğin birine çok yakında rastlayacaksın. Biraz kalp gözünü aç ve aşkın seni bulmasını bekle. Tam olarak karşına çıktığında ne olduğunu anlamayacaksın. Ama şöyle söyleyelim, onu gördüğünde içinde kıpır kıpır olan bir şeyler olacak. Ve onu tanıyormuş gibi bir duyguyu derinden hissedeceksin.