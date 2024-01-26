Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Doğru Kişi Ne Zaman Karşına Çıkacak?

etiket Doğru Kişi Ne Zaman Karşına Çıkacak?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:01

Doğru kişiyi bulabilecek misin? Karşına ne zaman çıkacak ya da hayatında olan biri mi? Bütün bu sorularının cevabı bu testin sonunda!

Hazırsan başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Sence erkeklerin yaşadığı ilişkilerde kadınlar kadar derin düşünemedikleri doğru mu?

2. Sence erkeklerin yaşadığı ilişkilerde kadınlar kadar derin düşünemedikleri doğru mu?

3. Yaşadığın ilişkilerde ne kadar şüpheci olduğunu sorsak...

4. Geçmişte hiç ihanete uğradın mı?

5. Yeni biriyle flört etme konusunda ne düşünüyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki, birinin senin partnerin olabilmesi için en baskın özelliği ne olmalı?

7. Yalnızlık sana ne ifade ediyor?

8. Son olarak, sence aşk olmadan bir ilişki yürür mü?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çevrene bakmalısın!

Etrafında çok örneği bulunan, yapılmak için yapılmış ilişkilere inat, sen doğru kişiyi uzun bir zamandır bekliyorsun. Çünkü neyi aradığını çok iyi biliyor, ilişkide güvenin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorsun. Günümüzde doğru kişiyi bulmak çok zor biliyoruz ama sen aşk aramıyorsun, aşkın seni bulmasını bekliyorsun. Bizce 'Aşk bulur beni!'  kafasından çıkıp biraz çevreye bakman gerek. Çünkü doğru kişi aslında yanı başında ama sen onu görmüyor olabilirsin.

Çok yakında bulacaksın!

Gelip geçici bir heves uğruna zamanını boşa harcamak hiç istemedin. Çok sevip sevileceğin o ilişkiyi aradın hep. Bunca zamandır yanlış insanlara karşılaşsan da gerçekten sevebileceğin, deliler gibi aşık olabileceğin birine çok yakında rastlayacaksın. Biraz kalp gözünü aç ve aşkın seni bulmasını bekle.  Tam olarak karşına çıktığında ne olduğunu anlamayacaksın. Ama şöyle söyleyelim, onu gördüğünde içinde kıpır kıpır olan bir şeyler olacak. Ve onu tanıyormuş gibi bir duyguyu derinden hissedeceksin.

Önce kendin istemelisin!

Sen kendine en çok yalnızlığı yakıştırıyor olabilir misin? Çünkü kendi kendine yetebiliyorsun. Kendini okumaya, çalışmaya, gezmeye adamışsın. Bu yüzden aşkmış, meşkmiş, ilişkiymiş hiç o taraklarda bezin yok. İhtiyaçlarını tek başına görebiliyorsun ve bir başkasına ihtiyaç duymuyorsun ama doğru insanla aşk yaşamak çok güzel. Kalbini bu kadar kapatma aşka. Bırak insanlar sana yanaşabilsin. Yani doğru insanı bulmayı önce kendin istemelisin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?