Dizikolikleri Böyle Alalım: Emojilerden Yerli Dizileri Tahmin Etme Oyunu

Türk dizilerini ne kadar yakından takip ediyorsun? Bu oyunda sana sadece birkaç emoji veriyoruz, gerisini sen tamamlıyorsun. Kimi zaman dizinin adı, kimi zaman da konusu emojilere gizli — bazen ikisi bir arada. 3 joker hakkın var, takıldığın yerde pas geçebilirsin. Peki gerçek bir dizi bağımlısı mısın, yoksa son sezonu kaçırdın mı? Hemen dene, öğren!