Dizikolikleri Böyle Alalım: Emojilerden Yerli Dizileri Tahmin Etme Oyunu
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Türk dizilerini ne kadar yakından takip ediyorsun? Bu oyunda sana sadece birkaç emoji veriyoruz, gerisini sen tamamlıyorsun. Kimi zaman dizinin adı, kimi zaman da konusu emojilere gizli — bazen ikisi bir arada. 3 joker hakkın var, takıldığın yerde pas geçebilirsin. Peki gerçek bir dizi bağımlısı mısın, yoksa son sezonu kaçırdın mı? Hemen dene, öğren!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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