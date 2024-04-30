Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “İçeriden” Tepki: “Sessiz Kalmaya Hakkı Yok!”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “İçeriden” Tepki: “Sessiz Kalmaya Hakkı Yok!”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça bilmediği iddiaları sonrasında şimdi de istediği lüks makam aracıyla gündemde. Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, Ali Erbaş’ın özellikle lüks makam aracı iddiaları karşısında sessiz kalmaya hakkı olmadığını yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ali Erbaş’ın, Irak’ta kendisine sorulan Arapça soru karşısında tercüman kullanması gündem olmuştu.
Sonrasında ise Erbaş’ın, 15 milyon liralık lüks makam aracı iddiası ortaya atılmıştı.
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Ahmet Hakan, kendisinin Ali Erbaş ve Diyanet ile ilgil herhangi bir alerjiye sahip olmadığını hatırlatarak Ali Erbaş’a çağrıda bulundu.
“Arapça bilip bilmemek” ve “dua ederken avuca yazılanlara bakmak” konuları da tabii ki önemli. Ama şu Audi A8 iddiası, asla yenilip yutulacak cinsten değil.”
“Devlet, bir tasarruf fırtınası estirmeye hazırlanırken tasarrufun ruhunu en iyi kavraması gereken makamdaki isim, gerçekten de piyasanın en pahalı otomobillerinden birine tamah etmiş midir?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Ali Erbaş’ın özellikle Audi A8 konusunu suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok. Çünkü bu konu…”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Fatih altayli abimiz demisti. Sadaka zekat fitreyi diyanete verelim de mercedesi mi degistirecen diye adamin akli audi de kalmis yazik be
Oturup kalkıp ali erbaş.konuşuyorsunuz.birakın duayı memleketi parselleyip.satakmı deseler cübbesini.atıp ilk koşanlardan.kendisi olur
Oturup kalkıp ali erbaş.konuşuyorsunuz.birakın duayı memleketi parselleyip.satakmı deseler cübbesini.atıp ilk koşanlardan.kendisi olur