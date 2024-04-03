DİSK'ten TÜİK'e Uyarı: "Mahkeme Kararına Uyarak Enflasyon Hesaplamasındaki Madde Fiyatlarını Açıklayın"
DİSK'ten TÜİK'e Uyarı: "Mahkeme Kararına Uyarak Enflasyon Hesaplamasındaki Madde Fiyatlarını Açıklayın"
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2021 yılı sonunda yükselişe geçen enflasyon verileriyle tartışmaların odağına oturmuştu. 2022 Nisan ayında da verilerin içinde yer alan fiyat açıklamalarını kaldırmıştı. DİSK, TÜİK'e yeniden çağrıda bulundu.
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TÜİK, 2021 yılında yükselişi hızlanan enflasyon verilerinde, TÜFE'nin vatandaşın hissettiği verilere yakın olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer almıştı.
Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık 2021 günü eleştiriler nedeniyle ziyaret etmek istediği TÜİK'e girememişti.
28 Ocak 2022 tarihinde TÜİK'in genel başkan değişimlerine biri daha eklendi. Kurumun başına Erhan Çetinkaya getirildi.
Nisan 2022 itibarıyla da Avrupa'nın TÜİK'i Eurostat'ın da açıklamadığı gerekçesiyle her ay TÜFE verisinin içimde yer alan madde fiyatları açıklaması sonlandırıldı.
Haziran 2023'te göreve gelen yeni ekonomi yönetimi sonrasında da TÜİK verileri tartışılmaya devam edildi.
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3 Nisan 2024'te DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden TÜİK'e dair paylaşımda bulundu: "Kazandığımız davada karar kesinleşti!"
"TÜİK, madde fiyat listesini derhal açıklamak zorunda!"
Uzmanlar ve önemli ekonomistler de
DİSK'in açıklamasına destekte bulundu.
Madde fiyatlarının ne olduğunu görmek isteyenler çoğunlukta olurken,
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Zam hesaplamalarının da yapıldığı TÜFE'nin hesaplamaları şeffaf bir şekilde görülmek isteniyordu.
TÜİK'in buna cevap verip vermeyeceği de
Merakla bekleniyor.
Sizce TÜİK fiyatları açıklamalı mı?
Yorumlara bekliyoruz.
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