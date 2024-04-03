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DİSK'ten TÜİK'e Uyarı: "Mahkeme Kararına Uyarak Enflasyon Hesaplamasındaki Madde Fiyatlarını Açıklayın"

DİSK'ten TÜİK'e Uyarı: "Mahkeme Kararına Uyarak Enflasyon Hesaplamasındaki Madde Fiyatlarını Açıklayın"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 15:26

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2021 yılı sonunda yükselişe geçen enflasyon verileriyle tartışmaların odağına oturmuştu. 2022 Nisan ayında da verilerin içinde yer alan fiyat açıklamalarını kaldırmıştı. DİSK, TÜİK'e yeniden çağrıda bulundu.

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TÜİK, 2021 yılında yükselişi hızlanan enflasyon verilerinde, TÜFE'nin vatandaşın hissettiği verilere yakın olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

TÜİK, 2021 yılında yükselişi hızlanan enflasyon verilerinde, TÜFE'nin vatandaşın hissettiği verilere yakın olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık 2021 günü eleştiriler nedeniyle ziyaret etmek istediği TÜİK'e girememişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık 2021 günü eleştiriler nedeniyle ziyaret etmek istediği TÜİK'e girememişti.

28 Ocak 2022 tarihinde TÜİK'in genel başkan değişimlerine biri daha eklendi. Kurumun başına Erhan Çetinkaya getirildi.

28 Ocak 2022 tarihinde TÜİK'in genel başkan değişimlerine biri daha eklendi. Kurumun başına Erhan Çetinkaya getirildi.

Nisan 2022 itibarıyla da Avrupa'nın TÜİK'i Eurostat'ın da açıklamadığı gerekçesiyle her ay TÜFE verisinin içimde yer alan madde fiyatları açıklaması sonlandırıldı.

Nisan 2022 itibarıyla da Avrupa'nın TÜİK'i Eurostat'ın da açıklamadığı gerekçesiyle her ay TÜFE verisinin içimde yer alan madde fiyatları açıklaması sonlandırıldı.

DİSK, TÜİK'e dava açtı: 1 yıl sonra da dava sonuçlandı.

TÜİK, fiyatları açıklamamakta kararlıydı.

Haziran 2023'te göreve gelen yeni ekonomi yönetimi sonrasında da TÜİK verileri tartışılmaya devam edildi.

Haziran 2023'te göreve gelen yeni ekonomi yönetimi sonrasında da TÜİK verileri tartışılmaya devam edildi.
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3 Nisan 2024'te DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden TÜİK'e dair paylaşımda bulundu: "Kazandığımız davada karar kesinleşti!"

3 Nisan 2024'te DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden TÜİK'e dair paylaşımda bulundu: "Kazandığımız davada karar kesinleşti!"

"TÜİK, madde fiyat listesini derhal açıklamak zorunda!"

"TÜİK, madde fiyat listesini derhal açıklamak zorunda!"
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TÜİK idare mahkemesi kararını uygulamazken mahkeme kararını istinaf mahkemesine taşımıştı. Ancak yaptıkları istinaf başvuruları da reddedildi.

Kesinleşen yargı kararının ardından, TÜİK’e 2 Nisan 2024’te idare mahkemesi kararını uygulaması için talepte bulunduk.

TÜİK Başkanlığı’nı görevini yapmaya, kesinleşen yargı kararına uyarak enflasyon sepetini açıklamaya çağırıyoruz…

Uzmanlar ve önemli ekonomistler de

Uzmanlar ve önemli ekonomistler de
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DİSK'in açıklamasına destekte bulundu.

DİSK'in açıklamasına destekte bulundu.
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Madde fiyatlarının ne olduğunu görmek isteyenler çoğunlukta olurken,

Madde fiyatlarının ne olduğunu görmek isteyenler çoğunlukta olurken,
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Zam hesaplamalarının da yapıldığı TÜFE'nin hesaplamaları şeffaf bir şekilde görülmek isteniyordu.

Zam hesaplamalarının da yapıldığı TÜFE'nin hesaplamaları şeffaf bir şekilde görülmek isteniyordu.
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TÜİK'in buna cevap verip vermeyeceği de

TÜİK'in buna cevap verip vermeyeceği de
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Merakla bekleniyor.

Merakla bekleniyor.
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Sizce TÜİK fiyatları açıklamalı mı?

Sizce TÜİK fiyatları açıklamalı mı?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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