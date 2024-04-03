DİSK'ten TÜİK'e Uyarı: "Mahkeme Kararına Uyarak Enflasyon Hesaplamasındaki Madde Fiyatlarını Açıklayın"

TÜİK idare mahkemesi kararını uygulamazken mahkeme kararını istinaf mahkemesine taşımıştı. Ancak yaptıkları istinaf başvuruları da reddedildi.

Kesinleşen yargı kararının ardından, TÜİK’e 2 Nisan 2024’te idare mahkemesi kararını uygulaması için talepte bulunduk.

TÜİK Başkanlığı’nı görevini yapmaya, kesinleşen yargı kararına uyarak enflasyon sepetini açıklamaya çağırıyoruz…