Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye Yorumu: “Biz Müdahil Değiliz”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye Yorumu: “Biz Müdahil Değiliz”
Suriye’de öncülüğünü Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) yaptığı silahlı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın kontrolündeki Halep’i ele geçirmek için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 4 gündür süren çatışmalar sebebiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Suriye’de yaşanan çatışmaya müdahil olmadıklarını söyledi. Bakan Fidan ayrıca, yeni bir göç dalgası ile ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
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Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif grupların, Halep’i ele geçirmek için düzenlediği operasyon devam ediyor.
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Silahlı grupların, Halep’in birçok mahallesini ele geçirdiği ve Suriye’nin Rusya’dan ek askeri güç talep ettiği iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Suriye’de artan çatışmaları değerlendirdi.
Bakan Fidan, Halep’te yaşanan savaşa müdahil olmadıklarını ifade etti ve yeni bir göç dalgası ihtimaline karşı gereken tedbirlerin alınacağını ve herhangi bir göç dalgasına sebebiyet verecek bir aksiyonda bulunulmayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı, yeniden ABD Başkanı seçilen Trump için ise "Trump’la yeni bir dönem başlıyor ama Türkiye ABD ilişkileri nasıl olur, henüz bir değerlendirme yapamayız. Çünkü Trump’ın ne yapacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Ancak ilk dönemindeki yaklaşımlarından hareketle, bugün ne yapabileceğine dair tahminler var. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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