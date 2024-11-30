onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye Yorumu: “Biz Müdahil Değiliz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye Yorumu: “Biz Müdahil Değiliz”

Suriye Hakan Fidan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.11.2024 - 10:21

Suriye’de öncülüğünü Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) yaptığı silahlı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın kontrolündeki Halep’i ele geçirmek için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 4 gündür süren çatışmalar sebebiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Suriye’de yaşanan çatışmaya müdahil olmadıklarını söyledi. Bakan Fidan ayrıca, yeni bir göç dalgası ile ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif grupların, Halep’i ele geçirmek için düzenlediği operasyon devam ediyor.

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif grupların, Halep’i ele geçirmek için düzenlediği operasyon devam ediyor.

Silahlı grupların, Halep’in birçok mahallesini ele geçirdiği ve Suriye’nin Rusya’dan ek askeri güç talep ettiği iddia ediliyor.

Silahlı grupların, Halep’in birçok mahallesini ele geçirdiği ve Suriye’nin Rusya’dan ek askeri güç talep ettiği iddia ediliyor.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Suriye’de artan çatışmaları değerlendirdi.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Suriye’de artan çatışmaları değerlendirdi.

Kaynak

Bakan Fidan, Halep’te yaşanan savaşa müdahil olmadıklarını ifade etti ve yeni bir göç dalgası ihtimaline karşı gereken tedbirlerin alınacağını ve herhangi bir göç dalgasına sebebiyet verecek bir aksiyonda bulunulmayacağını söyledi.

Bakan Fidan, Halep’te yaşanan savaşa müdahil olmadıklarını ifade etti ve yeni bir göç dalgası ihtimaline karşı gereken tedbirlerin alınacağını ve herhangi bir göç dalgasına sebebiyet verecek bir aksiyonda bulunulmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı, yeniden ABD Başkanı seçilen Trump için ise "Trump’la yeni bir dönem başlıyor ama Türkiye ABD ilişkileri nasıl olur, henüz bir değerlendirme yapamayız. Çünkü Trump’ın ne yapacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Ancak ilk dönemindeki yaklaşımlarından hareketle, bugün ne yapabileceğine dair tahminler var. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, yeniden ABD Başkanı seçilen Trump için ise "Trump’la yeni bir dönem başlıyor ama Türkiye ABD ilişkileri nasıl olur, henüz bir değerlendirme yapamayız. Çünkü Trump’ın ne yapacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Ancak ilk dönemindeki yaklaşımlarından hareketle, bugün ne yapabileceğine dair tahminler var. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın