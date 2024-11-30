Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye Yorumu: “Biz Müdahil Değiliz”

Suriye’de öncülüğünü Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) yaptığı silahlı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın kontrolündeki Halep’i ele geçirmek için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 4 gündür süren çatışmalar sebebiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Suriye’de yaşanan çatışmaya müdahil olmadıklarını söyledi. Bakan Fidan ayrıca, yeni bir göç dalgası ile ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.