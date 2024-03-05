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Dinlerken Kendinden Geçmek İstiyorsan Beachcrimes’ın Bu 10 Şarkısı Tam Sana Göre!

etiket Dinlerken Kendinden Geçmek İstiyorsan Beachcrimes’ın Bu 10 Şarkısı Tam Sana Göre!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 19:05

Beachcrimes ve Tia Tia, beraber ilk başta otel odasında müzik yapan bir gruptu. Sonrasında bu müzikleri çeşitli müzik platformlarında paylaşmaya başladılar ve dünya çapında belirli bir kitleye sahip oldular. Dediklerine göre iki haftada bir yeni bir şarkı ve NFT yayımlıyorlar. Biz şarkılarını çok beğendik ve liste haline getirdik!

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1. Elevator

2. Do It Better

3. Let's Play House

4. Give Me The Night

5. Thinkin Bout U

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6. Drive (All Day All Night)

7. NVM

8. Melody (In My Head)

9. Love In Portofino

10. One Step

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