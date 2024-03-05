Dinlerken Kendinden Geçmek İstiyorsan Beachcrimes’ın Bu 10 Şarkısı Tam Sana Göre!

Beachcrimes ve Tia Tia, beraber ilk başta otel odasında müzik yapan bir gruptu. Sonrasında bu müzikleri çeşitli müzik platformlarında paylaşmaya başladılar ve dünya çapında belirli bir kitleye sahip oldular. Dediklerine göre iki haftada bir yeni bir şarkı ve NFT yayımlıyorlar. Biz şarkılarını çok beğendik ve liste haline getirdik!