Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Gece Kulübü Açtığı İddialarına Fena Parladı!

Dilan Polat davasının merkezindeki isimlerden biri olan yardımcı Şule sınır dışı edilmişti. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak andığı Şule'nin kendi ülkesinde bir gece kulübü açtığı iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şule'den ise gecikmeli de olsa yanıt geldi...