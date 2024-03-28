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Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Gece Kulübü Açtığı İddialarına Fena Parladı!

Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Gece Kulübü Açtığı İddialarına Fena Parladı!

Dilan Polat
Effy
Effy - Onedio Editörü
29.03.2024 - 01:09

Dilan Polat davasının merkezindeki isimlerden biri olan yardımcı Şule sınır dışı edilmişti. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak andığı Şule'nin kendi ülkesinde bir gece kulübü açtığı iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şule'den ise gecikmeli de olsa yanıt geldi...

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Her şey Dilan Polat'ın lüks ve gösterişli yaşamını sosyal medyada nispet yaparcasına sergilemesi ile başlamıştı.

Her şey Dilan Polat'ın lüks ve gösterişli yaşamını sosyal medyada nispet yaparcasına sergilemesi ile başlamıştı.

Ardından Polat ailesine dair inanılmaz gerçekler ortaya çıkmıştı...

Dilan Polat davasında birçok isim dikkatleri üzerine çekmişti: Polat'ın yakın çevresi de lüks yaşamlarıyla Dilan Polat'ı aratmayan fenomenler de mercek altına alınmıştı.

Dilan Polat davasında birçok isim dikkatleri üzerine çekmişti: Polat'ın yakın çevresi de lüks yaşamlarıyla Dilan Polat'ı aratmayan fenomenler de mercek altına alınmıştı.

Davanın en çok konuşulan isimlerinden biri de evin yardımcısı Şule'ydi: Herkesin "Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak andığı Şule bir süre ortalıktan kaybolmuştu.

Davanın en çok konuşulan isimlerinden biri de evin yardımcısı Şule'ydi: Herkesin "Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak andığı Şule bir süre ortalıktan kaybolmuştu.

Herkesin nerede olduğunu sorguladığı Şule, bir süre sonra ortaya çıkarak çocukların yanında olduğunu duyurmuştu.

Herkesin nerede olduğunu sorguladığı Şule, bir süre sonra ortaya çıkarak çocukların yanında olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra da sınır dışı edilerek kendi ülkesine yollandı.

Özbekistan'dayken kendisinden pek haber alamadığımız Şule hakkında şaşırtan bir iddia geçtiğimiz günlerde geldi: Kendi ülkesinde gece kulübü açtığı iddia edildi!

Özbekistan'dayken kendisinden pek haber alamadığımız Şule hakkında şaşırtan bir iddia geçtiğimiz günlerde geldi: Kendi ülkesinde gece kulübü açtığı iddia edildi!

Detaylardan burada bahsettik:

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Ancak bu habere Şule fena parladı! "Merak edenler, git o konuma, yiyorsa tabi ordan haber yap..." ifadelerini kullandı.

Ancak bu habere Şule fena parladı! "Merak edenler, git o konuma, yiyorsa tabi ordan haber yap..." ifadelerini kullandı.

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KumdanKum

Onedio kendine gel.. Dp nın yardımcısından bize ne Allah aşkına.. Aklımızla dalga geçmeyi bırakın artık lütfen.. Doğru düzgün içerik hazırlayın olmadı pengue... Devamını Gör

o. k.

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