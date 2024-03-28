Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Gece Kulübü Açtığı İddialarına Fena Parladı!
Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Gece Kulübü Açtığı İddialarına Fena Parladı!
Dilan Polat davasının merkezindeki isimlerden biri olan yardımcı Şule sınır dışı edilmişti. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak andığı Şule'nin kendi ülkesinde bir gece kulübü açtığı iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şule'den ise gecikmeli de olsa yanıt geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her şey Dilan Polat'ın lüks ve gösterişli yaşamını sosyal medyada nispet yaparcasına sergilemesi ile başlamıştı.
Dilan Polat davasında birçok isim dikkatleri üzerine çekmişti: Polat'ın yakın çevresi de lüks yaşamlarıyla Dilan Polat'ı aratmayan fenomenler de mercek altına alınmıştı.
Davanın en çok konuşulan isimlerinden biri de evin yardımcısı Şule'ydi: Herkesin "Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak andığı Şule bir süre ortalıktan kaybolmuştu.
Herkesin nerede olduğunu sorguladığı Şule, bir süre sonra ortaya çıkarak çocukların yanında olduğunu duyurmuştu.
Özbekistan'dayken kendisinden pek haber alamadığımız Şule hakkında şaşırtan bir iddia geçtiğimiz günlerde geldi: Kendi ülkesinde gece kulübü açtığı iddia edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak bu habere Şule fena parladı! "Merak edenler, git o konuma, yiyorsa tabi ordan haber yap..." ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Onedio kendine gel.. Dp nın yardımcısından bize ne Allah aşkına.. Aklımızla dalga geçmeyi bırakın artık lütfen.. Doğru düzgün içerik hazırlayın olmadı pengue... Devamını Gör
Bu yorumunu da silerler yakında