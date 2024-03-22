Dil Temizleyicisini Günde Sadece 5 Dakika Kullanarak Sağlığınızda Uzun Bir Yol Kat Edebilirsiniz!

2010 yılında yapılan bir çalışma olumlu sonuçlar ortaya koyarken, 2019 yılındaki bir çalışma etkinliğini destekleyen çok az kanıt bulmuştur. Bununla birlikte, 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, dil temizliğinin diş çürümesi ile bağlantılı bir bakteri olan Streptococcus mutans seviyelerini azalttığı gösterilmiştir. Buna karşılık, 2017 yılında yapılan bir çalışmada bakteri seviyeleri veya periodontitisli bireylerde koku üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır. Genel olarak, dil kazımanın ağız hijyenindeki rolünü açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.