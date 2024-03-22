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Dil Temizleyicisini Günde Sadece 5 Dakika Kullanarak Sağlığınızda Uzun Bir Yol Kat Edebilirsiniz!

Dil Temizleyicisini Günde Sadece 5 Dakika Kullanarak Sağlığınızda Uzun Bir Yol Kat Edebilirsiniz!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 06:01

Dil yüzeyindeki bakterileri, ölü hücreleri ve yiyecek artıklarını temizlemek için bir dil temizleme aleti kullanılır. Bazı araştırmalar, bu günlük ritüelin kötü bakteri seviyelerini azaltmaktan ağız kokusunu gidermeye kadar bazı faydaları olabileceğini öne sürse de diğer araştırmalar iddia edilen bazı faydaların abartılmış olabileceğini göstermiştir.

Kaynak: https://www.iflscience.com/tongue-scr...
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İnsan dili, bakterileri ve yiyecek parçacıklarını hapsederek ağız kokusuna ve ağız hastalıklarına yol açabilen lingual papillalarla kaplıdır

İnsan dili, bakterileri ve yiyecek parçacıklarını hapsederek ağız kokusuna ve ağız hastalıklarına yol açabilen lingual papillalarla kaplıdır

Buna rağmen, ağız boşluğu sağlık için çok önemli olan 700'den fazla bakteri türüne ev sahipliği yapar. Ağız bakterileri sindirime ve ağız hijyenine yardımcı olurken, dengesizlik diş eti hastalığı ve ağız kokusu gibi sorunlara neden olabilir. Düzenli fırçalamanın yanı sıra dil kazıma, fazla bakteri ve gıda kalıntılarını gidererek bu dengeyi yönetmeye yardımcı olur. Sağlıklı bir ağız mikro biyomunun korunması, kalp sağlığı da dahil olmak üzere sistemik sağlığı etkileyebileceğinden genel sağlık için gereklidir.

Dil temizleyicinin faydaları şunlardır:

Dil temizleyicinin faydaları şunlardır:

  • Ağız kokusunu azaltma;

  • Dil görünümünün iyileştirilmesi;

  • Sağlıklı bir ağız mikro biyomunu geliştirmek;

  • İyileştirilmiş ağız sağlığı;

  • Geliştirilmiş tat alma duyusu.

Dil temizliği işleminin ağız kokusunu ve dil kaplamasını azaltmadaki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.

Dil temizliği işleminin ağız kokusunu ve dil kaplamasını azaltmadaki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.

2010 yılında yapılan bir çalışma olumlu sonuçlar ortaya koyarken, 2019 yılındaki bir çalışma etkinliğini destekleyen çok az kanıt bulmuştur. Bununla birlikte, 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, dil temizliğinin diş çürümesi ile bağlantılı bir bakteri olan Streptococcus mutans seviyelerini azalttığı gösterilmiştir. Buna karşılık, 2017 yılında yapılan bir çalışmada bakteri seviyeleri veya periodontitisli bireylerde koku üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır. Genel olarak, dil kazımanın ağız hijyenindeki rolünü açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Dil temizleme, normal ağız bakımı düzeninize kolayca eklenebilir.

Dil temizleme, normal ağız bakımı düzeninize kolayca eklenebilir.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, özel bir dil kazıma aletini dilinizin arkasından başlayarak ön tarafa doğru dilinizin üzerinde gezdirin. Bunu iki veya üç kez yapın ve her hamleden sonra dil temizleyiciyi durulayın. Dilinizi temizlerken hafif bir basınç uygulayın (yüzeydeki sümüksü yapışkan tabakayı nazikçe temizlemeye yetecek kadar, ancak dile zarar vermeyecek kadar).

Dil temizleyicisi internetten, gratisten veya eczanenizden uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Birkaç ay boyunca günlük olarak kullanılabilen tek kullanımlık plastik olanları veya kolayca temizlenebilen ve süresiz olarak kullanılabilen metal olanları satın alabilirsiniz.

Dil temizleyicisi internetten, gratisten veya eczanenizden uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Birkaç ay boyunca günlük olarak kullanılabilen tek kullanımlık plastik olanları veya kolayca temizlenebilen ve süresiz olarak kullanılabilen metal olanları satın alabilirsiniz.

Daha pahalı olsalar da çoğu uzman plastik dil kazıyıcılar yerine metal dil kazıyıcıları kullanmanızı önerir, çünkü bunlar dildeki kalıntıları ve bakterileri temizlemede en etkili olanlardır. Bu aynı zamanda yüzyıllar boyunca okyanusta yüzecek bir parça daha az plastik kirliliği anlamına gelir.

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