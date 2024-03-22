Dil Temizleyicisini Günde Sadece 5 Dakika Kullanarak Sağlığınızda Uzun Bir Yol Kat Edebilirsiniz!
Dil Temizleyicisini Günde Sadece 5 Dakika Kullanarak Sağlığınızda Uzun Bir Yol Kat Edebilirsiniz!
Kaynak: https://www.iflscience.com/tongue-scr...
Dil yüzeyindeki bakterileri, ölü hücreleri ve yiyecek artıklarını temizlemek için bir dil temizleme aleti kullanılır. Bazı araştırmalar, bu günlük ritüelin kötü bakteri seviyelerini azaltmaktan ağız kokusunu gidermeye kadar bazı faydaları olabileceğini öne sürse de diğer araştırmalar iddia edilen bazı faydaların abartılmış olabileceğini göstermiştir.
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İnsan dili, bakterileri ve yiyecek parçacıklarını hapsederek ağız kokusuna ve ağız hastalıklarına yol açabilen lingual papillalarla kaplıdır
Dil temizleyicinin faydaları şunlardır:
Dil temizliği işleminin ağız kokusunu ve dil kaplamasını azaltmadaki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.
Dil temizleme, normal ağız bakımı düzeninize kolayca eklenebilir.
Dil temizleyicisi internetten, gratisten veya eczanenizden uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Birkaç ay boyunca günlük olarak kullanılabilen tek kullanımlık plastik olanları veya kolayca temizlenebilen ve süresiz olarak kullanılabilen metal olanları satın alabilirsiniz.
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