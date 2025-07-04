Devrim Yakut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Devrim Yakut Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Devrim Yakut, tiyatro kökenli, usta bir oyuncu, eğitmen ve yazardır. Hem sahnede hem beyazperdede hem de televizyon dizilerinde birçok unutulmaz karaktere hayat vermiştir. Ankaralı tiyatroseverler onu Devlet Tiyatrosu yıllarından çok iyi tanırken, geniş kitleler ise sinema filmleri ve popüler diziler sayesinde onu yakından tanıma fırsatı buldu.

Devrim Yakut Kaç Yaşında?

Güçlü oyunculuğuyla yıllara meydan okuyan Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 doğumlu. Yani kendisi 2025 itibarıyla 57 yaşında.

Devrim Yakut Nereli?

Devrim Yakut, Ankara doğumlu.