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Devrim Yakut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Devrim Yakut Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Devrim Yakut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Devrim Yakut Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 13:08

Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının güçlü kadın oyuncularından Devrim Yakut, hem sahne performansları hem de ekranlardaki karakterleriyle gönlümüzde ayrı bir yer edindi. Sıcak gülüşü, samimi tavırları ve oyunculuğundaki derinlik, onu sevenleri için vazgeçilmez kılıyor. Peki Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli? 

Kariyerinden özel hayatına kadar merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım!

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Devrim Yakut Kimdir?

Devrim Yakut Kimdir?

Devrim Yakut, tiyatro kökenli, usta bir oyuncu, eğitmen ve yazardır. Hem sahnede hem beyazperdede hem de televizyon dizilerinde birçok unutulmaz karaktere hayat vermiştir. Ankaralı tiyatroseverler onu Devlet Tiyatrosu yıllarından çok iyi tanırken, geniş kitleler ise sinema filmleri ve popüler diziler sayesinde onu yakından tanıma fırsatı buldu.

Devrim Yakut Kaç Yaşında?

Güçlü oyunculuğuyla yıllara meydan okuyan Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 doğumlu. Yani kendisi 2025 itibarıyla 57 yaşında.

Devrim Yakut Nereli?

Devrim Yakut, Ankara doğumlu.

Devrim Yakut Kariyer Başlangıcı

Devrim Yakut Kariyer Başlangıcı

Devrim Yakut’un oyunculuk serüveni, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra başladı. Mezuniyetin ardından Adana Devlet Tiyatrosu’nda göreve başlayan Yakut, sahne tozunu burada yuttu diyebiliriz. Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı, reji asistanlığı ve yönetmenlik de deneyimledi. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri vererek pek çok yeni oyuncuya ilham oldu.

Devrim Yakut Özel Hayatı

Devrim Yakut Özel Hayatı

Devrim Yakut, özel hayatını magazin dünyasından olabildiğince uzak yaşamayı tercih edenlerden. 2013 yılında Alper Kut ile evlenmiştir. Çiftin mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Devrim Yakut Yer Aldığı Diziler

Devrim Yakut Yer Aldığı Diziler

Devrim Yakut Yer Aldığı Filmler

  • Ekşi Elmalar

  • Aile Arasında

  • 8 Saniye

  • Bana Masal Anlatma

  • Düğün Dernek 2: Sünnet

  • Çalsın Sazlar

Devrim Yakut Güncel Projeleri

Devrim Yakut Güncel Projeleri

Devrim Yakut, son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekranlardaydı ve performansıyla yine izleyiciden tam not aldı. Ayrıca tiyatro sahnesine de aktif şekilde devam ediyor. Yeni sezon için hem dizi hem de sahne projelerinde adını duymaya devam edeceğiz gibi duruyor.

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Devrim Yakut Ödülleri ve Adaylıkları

Devrim Yakut Ödülleri ve Adaylıkları

Usta oyuncu, bugüne dek birçok tiyatro ve sinema ödülüne layık görüldü.

Afife Tiyatro Ödülleri başta olmak üzere, çeşitli tiyatro festivallerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülleri bulunuyor.

Ayrıca eğitmen kimliğiyle de genç tiyatrocular arasında özel bir yere sahip olması onu adeta bir ‘rol model’ haline getirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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