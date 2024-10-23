Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Çağrısını Olumlu Bulan Twitter Kullanıcıları
Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Çağrısını Olumlu Bulan Twitter Kullanıcıları
Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı teklife tepki gösterenler kadar destek verenler de oldu. Özellikle hükümete yakın kişiler bu çağrıyı olumlu buldu ve 'devlet aklı' vurgusu öne çıktı.
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Devlet aklı diyenler var.
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Bazılarının akıllarının yetmeyeceğini iddia edenler oldu.
Oyun kurulduğunu düşünen var.
Blöf ve tuzak diyenler...
ABD'yi allak bullak ettiğini düşünenler...
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Bu yorumlara çeşitli tepkiler de geldi.
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