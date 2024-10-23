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Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Çağrısını Olumlu Bulan Twitter Kullanıcıları

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Çağrısını Olumlu Bulan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.10.2024 - 11:00

Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı teklife tepki gösterenler kadar destek verenler de oldu. Özellikle hükümete yakın kişiler bu çağrıyı olumlu buldu ve 'devlet aklı' vurgusu öne çıktı.

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Devlet aklı diyenler var.

Devlet aklı diyenler var.

Bazılarının akıllarının yetmeyeceğini iddia edenler oldu.

Bazılarının akıllarının yetmeyeceğini iddia edenler oldu.

Oyun kurulduğunu düşünen var.

Oyun kurulduğunu düşünen var.

Blöf ve tuzak diyenler...

Blöf ve tuzak diyenler...

ABD'yi allak bullak ettiğini düşünenler...

ABD'yi allak bullak ettiğini düşünenler...
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Bu yorumlara çeşitli tepkiler de geldi.

Bu yorumlara çeşitli tepkiler de geldi.
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