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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İktidarın Hayalindeki Oy Pusulasını Paylaştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İktidarın Hayalindeki Oy Pusulasını Paylaştı

Ali Babacan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 11:54

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de kutulan Yeni Yol Grubu’nun haftalık toplantısında konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Babacan, CHP’nin başlattığı boykota da tepki gösterdi.

Ali Babacan, partisinin gençlik kollarının hazırladığı oy pusulasını da “İktidarın hayali” diyerek paylaştı.

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Ali Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Meclis grubu oluşturmak için kurduğu Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında önemli açıklamlarda bulundu.

Ali Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Meclis grubu oluşturmak için kurduğu Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında önemli açıklamlarda bulundu.

Polis haftasını kutlayarak konuşmaya başlayan Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Mahir Polat ve gösterilerde tutuklanan gençlerin acil olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Ali Babacan iktidarın anayasal hakları hiçe saydığını söyleyerek, bir an önce hukuk üstünlüğü çağrısında bulundu.

Ali Babacan’ın “İktidarın hayalindeki oy pusulası” diyerek kameralara gösterdiği pusula

Ali Babacan’ın “İktidarın hayalindeki oy pusulası” diyerek kameralara gösterdiği pusula

Ali Babacan’dan boykot kararına tepki

Ali Babacan’dan boykot kararına tepki

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve diploma iptali sonrasında başlayan boykotları da eleştiren Ali Babacan, “Bu eylemler birlik beraberliğe zeval getiriyor. Bir zamanlar insaları kılık kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar, şimdi içilen kahveleri ayrıştırmaya başladı. Mobilyayı kimden aldığını, çikolatayı kimden yediğini fişlemeye başladılar. Sanatçıları da ayırdılar. Bunlar bizden, bunlar onlardan. Siyaset üretemeyen kişiler yine milleti birbirine düşürmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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