DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İktidarın Hayalindeki Oy Pusulasını Paylaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İktidarın Hayalindeki Oy Pusulasını Paylaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de kutulan Yeni Yol Grubu’nun haftalık toplantısında konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Babacan, CHP’nin başlattığı boykota da tepki gösterdi.
Ali Babacan, partisinin gençlik kollarının hazırladığı oy pusulasını da “İktidarın hayali” diyerek paylaştı.
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Ali Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Meclis grubu oluşturmak için kurduğu Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında önemli açıklamlarda bulundu.
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Ali Babacan’ın “İktidarın hayalindeki oy pusulası” diyerek kameralara gösterdiği pusula
Ali Babacan’dan boykot kararına tepki
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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