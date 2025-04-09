DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İktidarın Hayalindeki Oy Pusulasını Paylaştı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve diploma iptali sonrasında başlayan boykotları da eleştiren Ali Babacan, “Bu eylemler birlik beraberliğe zeval getiriyor. Bir zamanlar insaları kılık kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar, şimdi içilen kahveleri ayrıştırmaya başladı. Mobilyayı kimden aldığını, çikolatayı kimden yediğini fişlemeye başladılar. Sanatçıları da ayırdılar. Bunlar bizden, bunlar onlardan. Siyaset üretemeyen kişiler yine milleti birbirine düşürmeye başladı.” ifadelerini kullandı.