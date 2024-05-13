Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Dev İngiliz Banka HSBC'den Dolar/TL'de Yıl Sonu Tahmini

Dev İngiliz Banka HSBC'den Dolar/TL'de Yıl Sonu Tahmini

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 16:52 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 17:34

HSBC yayımladığı araştırma notunda makro ve mali değerlendirmelerinin 'büyük ölçüde' değişmediğini belirtti. Dolar/TL için yıl sonu tahmini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İngiliz HSBC, ekonomik görünümün "büyük ölçüde" değişmediğini belirterek, TL'de reel değişimin de istikrarlı olmasıyla dolar/TL kurunun 2024 yılının 37-40 aralığında tamamlayabileceğini tahmin etti.

İngiliz HSBC, ekonomik görünümün "büyük ölçüde" değişmediğini belirterek, TL'de reel değişimin de istikrarlı olmasıyla dolar/TL kurunun 2024 yılının 37-40 aralığında tamamlayabileceğini tahmin etti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, HSBC Döviz Stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong, hazırladıkları araştırma notunda Dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı.

TCMB'nin son enflasyon tahmininin baz alındığı raporda, güncellemelerle karşın makro ve mali değerlendirmelerinin "büyük ölçüde" değişmediği vurgulandı.

TCMB'nin son enflasyon tahmininin baz alındığı raporda, güncellemelerle karşın makro ve mali değerlendirmelerinin "büyük ölçüde" değişmediği vurgulandı.

HSBC notunda, dolar/TL'nin yukarı yönlü ancak 'yavaş ve sınırlı' hareket edeceği görüşünü koruduklarını belirten stratejistler, 36 olan yıl sonu kur tahminlerini değiştirmedikleri belirtti.

TL'nin reel değerinin de istikrarlı kalması halinde dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtilirken, faizlerdeki yüksek seviyenin yıl sonuna doğru pozitif reel faize dönmesiyle gelecek dönemde TL talebinin artabileceği de belirtildi.

TL'nin reel değerinin de istikrarlı kalması halinde dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtilirken, faizlerdeki yüksek seviyenin yıl sonuna doğru pozitif reel faize dönmesiyle gelecek dönemde TL talebinin artabileceği de belirtildi.

Türkiye’nin enflasyon verileriyle makro ekonomik görünüme yönelik, 'Veri sinyali olumlu gelmeye devam ediyor' denildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın