Dev İngiliz Banka HSBC'den Dolar/TL'de Yıl Sonu Tahmini
Dev İngiliz Banka HSBC'den Dolar/TL'de Yıl Sonu Tahmini
HSBC yayımladığı araştırma notunda makro ve mali değerlendirmelerinin 'büyük ölçüde' değişmediğini belirtti. Dolar/TL için yıl sonu tahmini verdi.
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İngiliz HSBC, ekonomik görünümün "büyük ölçüde" değişmediğini belirterek, TL'de reel değişimin de istikrarlı olmasıyla dolar/TL kurunun 2024 yılının 37-40 aralığında tamamlayabileceğini tahmin etti.
TCMB'nin son enflasyon tahmininin baz alındığı raporda, güncellemelerle karşın makro ve mali değerlendirmelerinin "büyük ölçüde" değişmediği vurgulandı.
TL'nin reel değerinin de istikrarlı kalması halinde dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtilirken, faizlerdeki yüksek seviyenin yıl sonuna doğru pozitif reel faize dönmesiyle gelecek dönemde TL talebinin artabileceği de belirtildi.
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