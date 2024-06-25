Detaylarda Boğulurken Biz: Kıyıda Köşede Kalmış Bilgilerle Hafızasını Yarıştıran Sosyal Medya Kullanıcıları

Sosyal medyada gerekli, gereksiz birçok bilgi ediniyoruz. Hatta öyle ki bazı bilgiler ''Ben bunu neden biliyorum?!'' dedirten cinsten oluyor. Sosyal medyada bir kullanıcının başlattığı akım kısa sürede gerekli gereksiz bilgi verenlerle doldu. İşte bildikleri ne varsa paylaşarak durduk yere beynimizi yakan sosyal medya kullanıcıları...