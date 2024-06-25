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Canan Karatay'ı Referans Veren Deniz Akkaya'nın 'Ekmek Kafa' Paylaşımına Youtuber Yoshi'den Jet Yanıt!

Canan Karatay'ı Referans Veren Deniz Akkaya'nın 'Ekmek Kafa' Paylaşımına Youtuber Yoshi'den Jet Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 12:52

Deniz Akkaya son dönemlerde kızıyla yaşadığı sorunları ifşa etmesiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kamoyunda tepki almaya devam eden Akkaya, bu kez de Japonları karşısına aldı.

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Deniz Akkaya ismini son haftalarda sürekli duyuyoruz. İlk olarak kızının kendisini balkona kitlediğini söylemesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir önceki gün de yine bir ifşa paylaşımıyla tepki görmüştü.

Deniz Akkaya ismini son haftalarda sürekli duyuyoruz. İlk olarak kızının kendisini balkona kitlediğini söylemesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir önceki gün de yine bir ifşa paylaşımıyla tepki görmüştü.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tartışmalı isim gündemden düşmemekte kararlı gibi. Son olarak Japonlar hakkındaki paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Tartışmalı isim gündemden düşmemekte kararlı gibi. Son olarak Japonlar hakkındaki paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
twitter.com

Paylaşıma, Twitter'da ''Yok böyle bir şey'' tepkisiyle popülerleşen Yoshi isimli kullanıcıdan jet hızıyla yanıt geldi.

Paylaşıma, Twitter'da ''Yok böyle bir şey'' tepkisiyle popülerleşen Yoshi isimli kullanıcıdan jet hızıyla yanıt geldi.
twitter.com

Yoshi, Akkaya'nın paylaşımını böyle Tiye aldı:

Yoshi, Akkaya'nın paylaşımını böyle Tiye aldı:
twitter.com

Yoshi'nin verdiği yanıta tepkisiz kalamayan Deniz Akkaya'dan şöyle bir paylaşım geldi:

Yoshi'nin verdiği yanıta tepkisiz kalamayan Deniz Akkaya'dan şöyle bir paylaşım geldi:
twitter.com
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İkilinin tartışmasına diğer kullanıcılar da birbirinden eğlenceli yorumlarla dahil oldu:

İkilinin tartışmasına diğer kullanıcılar da birbirinden eğlenceli yorumlarla dahil oldu:
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