Canan Karatay'ı Referans Veren Deniz Akkaya'nın 'Ekmek Kafa' Paylaşımına Youtuber Yoshi'den Jet Yanıt!
Canan Karatay'ı Referans Veren Deniz Akkaya'nın 'Ekmek Kafa' Paylaşımına Youtuber Yoshi'den Jet Yanıt!
Deniz Akkaya son dönemlerde kızıyla yaşadığı sorunları ifşa etmesiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kamoyunda tepki almaya devam eden Akkaya, bu kez de Japonları karşısına aldı.
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Deniz Akkaya ismini son haftalarda sürekli duyuyoruz. İlk olarak kızının kendisini balkona kitlediğini söylemesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir önceki gün de yine bir ifşa paylaşımıyla tepki görmüştü.
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Tartışmalı isim gündemden düşmemekte kararlı gibi. Son olarak Japonlar hakkındaki paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşıma, Twitter'da ''Yok böyle bir şey'' tepkisiyle popülerleşen Yoshi isimli kullanıcıdan jet hızıyla yanıt geldi.
Yoshi, Akkaya'nın paylaşımını böyle Tiye aldı:
Yoshi'nin verdiği yanıta tepkisiz kalamayan Deniz Akkaya'dan şöyle bir paylaşım geldi:
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İkilinin tartışmasına diğer kullanıcılar da birbirinden eğlenceli yorumlarla dahil oldu:
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